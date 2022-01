Von Klöstern, Waalen und hohem Genuss

Der obere Vinschgau hat als Ferienstandort gleich mehrere Vorteile: Er ist über den Fern- und den Reschenpass vignettenfrei zu erreichen. Im Norden und Süden wird man eingerahmt von der alpinen Schönheit echter Dreitausender-Gipfel die fast ganzjährig einen Schneezipfel haben, die Frühjahrssonne ist warm und fast schon mediterran, das Essen in seiner Mischung zwischen alpenländischen und italienischen Wurzeln ist ein Genuss und wunderbare Natur- und Kulturdenkmäler laden zur Besichtigung und zum Nachdenken ein. Zudem ist das mondäne Kurbad Meran nicht weit, wenn man mal die große weite Welt schnuppern möchte.

Eins der schönsten Erlebnisse, die man mit der ganzen Familie problemlos machen kann ist eine Waalwegwanderung. Die Waalwege im Vinschgau sind schmale Wanderwege, die sich meist ohne nennenswerte Steigungen entlang der alten Wasserläufe an den Hängen oder im Tal entlang ziehen. Die Wege begleiten die Bewässerungskanäle am Berghang, die vor Jahrhunderten angelegt wurden und den Menschen bis heute zur Bewässerung ihrer Felder dienen. Wenn morgens auf den Wiesen und Obstplantagen die Wassersprenger angehen, dann sind die von den Wasserleitungen, die in den Fels gehauen und mit Holz kanalisiert wurden, betrieben. Das geht nach einem genauen Zeitplan, zu denen jeder Landwirt sein Wasser bekommt, gesteuert über kleine meist handbetriebene Schleusen. Ohne Waale hätte es im ländlich geprägten Vinschgau mit seinem inneralpinen Trockenklima und den geringen Niederschlägen oft Dürreperioden gegeben. Die Verwalter und Wahrer dieser Wasserläufe heißen in Südtirol bis heute Waaler.

Knapp zwei Dutzend dieser Waalwege im Vinschgau ziehen sich am Sonnenberg oder Nördersberg entlang. Sie sind zu allen Jahreszeiten begehbar und zählen heute zu den beliebtesten Wanderwegen Südtirols, speziell für Familien und Wanderer, die die Flora und Fauna im Vinschgau entspannt genießen wollen. Das erfrischende Wasser erzeugt auch im Hochsommer ein wunderbare Mikroklima und die müden Füße freuen sich auf ein kleines Bad.

Apropos Aktivurlaub: Wer das Rad dabei hat oder sich eins vor Ort leiht, der kann sich sich auf der Via Claudia Augusta immer entlang der Etsch bergab treiben lassen, die schönen Ortschaften besichtigen, an Gasthöfen, mittelalterlichen Kirchen und am Latscher Marmor Halt machen und wenn man keine Lust für die Rückfahrt bergan hat, in die Vinschger Bahn einsteigen, die übrigens mit der Vinschgau Card kostenlos benutzt werden kann, die die meisten Hotels und Gastbetriebe ihren Gästen spendieren und die noch zahlreiche andere Vergünstigungen bietet.

Kulturell gibt es unendlich viel zu erleben. Das reicht von den zahlreichen Türmen in Mals mit ihrer Geschichte, über das komplett erhaltene mittelalterliche Städtchen Glurns mit seinen nur knapp 1000 Einwohnern, durch das sich ein längerer Spaziergang in den kleinen Gassen etwas abseits der nervigen Durchgangsstraße lohnt. Ein Muss ist jedenfalls Burgeis mit seinem imposanten Benediktinerkloster Marienberg, das schon bei der Talfahrt vom Reschenpass so eindrucksvoll am Berg klebt. Es ist das höchstgelegene Kloster Europas, buchen Sie hier auf jeden Fall eine Führung mit dem Abt oder einem der Mönche zu den romanischen Fresken in der Krypta – ein Kulturschatz von Weltruf.

Und wenn wir schon bei Kulturschätzen sind, dann ist ein Abstecher ins Münstertal Pflicht. In Mustair erwarten Sie Kirchenmalereien , die über 1000 Jahre alt sind in so bestechend guter Qualität wie nirgends sonst. Das Kloster St. Johann wurde von Karl dem Großen gegründet und ist Teil der Unesco-Welterbeliste. Weiter hinten im Tal warten wunderbare Naturerlebnisse bei Wanderungen nahe Vuldera und eine Fahrt auf den Ofenpass lohnt sich ebenfalls. Und auch wenn es etwas teurer ist hier in der Schweiz, die Qualität von Obstwähen und Nusstörtli in der Konditorei zum Steinbock ist halt grandios.

Der Blick in die Ferne

Es gibt so viele Punkte, die einen guten Fernblick bieten. So zum Beispiel vom Watles bei Burgeis, wo einem auf der dortigen Hotelterrasse bei einem Kaffee der ganze Vinschgau zu Füßen liegt und man sogar auf der anderen Seite die Ötztaler Alpen erblickt. Gleich nebenan geht eine Bahn noch ein Stück bergauf und ein wunderbarer Bergsee lässt sich umwandern (für Kinder gibt’s an der Bergstation noch ein kleines Erlebnisland zum Spielen). Wer den fast 4000 Meter hohen Ortler in den Blick nehmen möchte, sollte die Route Richtung Stilfserjoch fahren und in Trafoi anhalten. Dort sollte man den beinahe historisch anmutenden Sessellift zur Furkelhütte hinauf auf über 2000 Meter nehmen, dort eine kleine Wanderung machen und danach die Aussicht auf der Terrasse mit ihren wunderbaren Nudelgerichten genießen.

Wenn wir schon beim Genießen sind: Sennereien, Metzger und Hofläden haben sich längst mit ihren Spezialitäten auf Touristen eingestellt. Und wer Whisky mag, der sollte in Glurns einen Abstecher ins Industriegebiet machen, wo ein futuristischer Bau die einzige Single Malt Whisky Brennerei Italiens (Puni) beherbergt. Die Brennblasen sind unterm Glasboden zu sehen und für wenig Geld gibt’s ein kleines Tasting.