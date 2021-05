Vorstand verkleinert

Speyer. Zwei Jahre nach den Fusionsbeschlüssen zur Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer verlässt Vorstandsmitglied Mathias Geisert die Bank zum 30. Juni. Der 53-jährige Diplom-Betriebswirt trat am 1. Januar 2014 in den Vorstand der damaligen RV Bank Rhein-Haardt in Lambsheim ein. Er verantwortete in der 1, 2 Milliarden Bilanzsumme großen Bank über fünf Jahre unter anderem den gesamten Privat- und Firmenkundenbereich sowie das Agrargeschäft und wurde in dem sich von Frankenthal bis Grünstadt erstreckenden Geschäftsgebiet als Marktvorstand das Gesicht der Bank.

Jetzt nach der Fusion mit der Volksbank Kur- und Rheinpfalz im Juni 2019 übernahm Mathias Geisert in der mit 5,5 Milliarden Euro Bilanzsumme zweitgrößten rheinland-pfälzischen Genossenschaftsbank als Vertriebsvorstand die Zuständigkeit für die Regionalmärkte, die Immobilienvermittlung und weiterhin das Agrargeschäft. „Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss sowie der abgeschlossenen Integration möchte ich mich nun jedoch aus persönlichen Gründen einer neuen beruflichen Herausforderung stellen“, betont Mathias Geisert.

© Tobias Schwerdt

Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Ketscher Bürgermeister Jürgen Kappenstein, bedauert, dass sich die Wege trennen: „Mathias Geisert war maßgeblich am Zustandekommen der für das genossenschaftliche Bankwesen in der Kur- und Rheinpfalz strategisch äußerst wichtigen Fusion beteiligt. Dafür gilt ihm unser ganz besonderer Dank.“

Mit dem Ausscheiden von Mathias Geisert geht eine Verkleinerung des Vorstandsteams einher: Dem von Vorstandssprecher Rudolf Müller geführten Gremium gehören auch zukünftig als Stellvertreter Dirk Borgartz sowie Till Meßmer und Thomas Sold an. jüg/Bild: Schwerdt

