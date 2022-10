Wahre Kulturjuwelen im Schatzkistl Mannheim erleben

Mannheim. Mannheims Musikclub, Theater und Kabarett, das Schatzkistl in der Augustaanlage 4 bis 8, lädt in der neuen Spielzeit sein Publikum ein, gemeinsam zu lachen, zu träumen, zu swingen und zu staunen. Der Oktober wartet dabei mit echten Knallern auf: So kommt am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, die legendäre Leipziger Pfeffermühle. Thema ihres Kabarettprogramms: „5 % Würde“ (Tickets ab 30,80 Euro).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch der goldene Herbstmonat hält noch viele weitere Juwelen bereit, die einen Besuch wert sind: die „kesse Motte vom Ku’damm“, Rica Westenberger, etwa mit einer Premiere ihres 1920er-Jahre-Chansonprogramms „Rendezvous auf Stöckelschuh’“ (7. Oktober), die hartgesottene „Oma“ Madeleine Sauveur (unter anderem am 8. Oktober) und die Italienerin mit schwäbischen Wurzeln sowie Berliner Schnauze Patrizia Moresco (14. Oktober).

Auch die musikalischen Highlights der Saison spannen wieder einen weiten stilistischen Bogen: Der TV-bekannte Schauspieler Stefan Jürgens (unter anderem „Soko Wien“) wird sich am Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr, unter dem Titel „Was zählt“ musikalisch vorstellen (Tickets ab 29,50 Euro). Die beliebte Joy Fleming-Hommage „Iwwa die Brick“ ist ebenfalls wieder im Programm (unter anderem 20. Oktober). Fanny di Favola gestaltet mit Gästen die Schatzkistl Burlesque-Nacht (unter anderem am 22. Oktober). Und ein Kleinkunstfestival mit „Tutu Toulouse“ (26. Oktober, 20 Uhr), „Patricia Kain & Melanie Haag“ (27. Oktober, 20 Uhr) und „Jan Preuss“ (28. Oktober, 20 Uhr) hält ebenfalls Einzug in den Kultclub und findet im November seine Fortsetzung. Neu dabei in dieser Spielzeit sind auch Salonissimo mit einem Neujahrskonzert und „Café Concert“ (3. Dezember).

Mehr zum Thema KulTour Das sollte man nicht verpassen: Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende Mehr erfahren Jetzt erst recht! Zwölf Kleinkunstabende im Dienst der Kreativen Mehr erfahren KulTour Pralles Programm mit Enjoy Jazz, Bülent Ceylan, Jethro Tull oder Söhne Mannheims Piano Mehr erfahren

Eigenproduktionen dürfen nicht fehlen: Sowohl der Renner „Achterbahn“ (unter anderem am 6. November) als auch „Ehe im Lockdown“ (unter anderem am 19. November) bleiben fester Bestandteil der Spielzeit, ebenso wie der Evergreen „Dinner for one – Wie alles begann“ (ab 27. Dezember). Kinder dürfen sich unter anderem auf das Theater Knuth freuen, das mit dem „Sams“ kommt (30. Oktober, 16 Uhr). Auch in diesem Jahr bietet das Schatzkistl eine festliche Silvestergala mit Drei-Gang-Menü und Mitternachtsimbiss aus der Küche des Leonardo Royal Hotel bei feinster Unterhaltung mit dem Wirbelwind der „Schöne Mannheims“ Anna Krämer.

Karten und alle Termine gibt es unter www.schatzkistl.de