Der Schwetzinger Bürgermeister Matthias Steffan ist seit vielen Jahren ein treuer Leser unserer Zeitung, schon in seiner Zeit als Gemeinderat in Altlußheim. Er schreibt: „Gerade in Corona-Zeiten merken wir, wie wichtig eine Zeitung ist. Nicht nur als Informationsmedium, sondern weil sie es immer wieder schafft, uns in bodenständigen Porträts und Geschichten die Menschen und ihr Engagement in unseren Städten und Gemeinden näher zu bringen.“

An lustige Erlebnisse erinnert er sich gerne zurück. „Das perfekte Foto für die Zeitung gehört schon immer dazu, auch wenn man dann im Ergebnis mal mit Weihnachtsmütze und einem Nikolaus-Yorkshire Terrier auf dem Arm überraschter aus der Wäsche schaut als ein Rentier“, erzählt Steffan von einem fröhlichen Besuch bei den Senioren im Hildacafé im Hebelhaus.

Auf seine Zeitung möchte er nicht verzichten: „Für mich wie für viele Schwetzinger gehört sie zum täglichen Frühstück einfach dazu. Mit einer Tasse Kaffee am Morgen die neuesten Informationen aus Politik, Wirtschaft oder Sport zu lesen, ist ein Stück Lebensqualität.“ Steffan liest persönlich lieber die Printversion, „weil ich mir sehr gerne den einen oder anderen Artikel aufhebe. Um zu wissen, was passiert, ist im Urlaub die Onlineversion für mich das richtige Angebot.“ Was hat ihn an der Zeitung schon geärgert? „Eine gute Frage, da mir spontan nichts einfällt, kann der Ärger nie groß gewesen sein.“

„Die Schwetzinger Zeitung ist seit 1880 zu einem Fixpunkt in unserer Stadt und damit zu einer nicht mehr wegzudenkenden Informationsquelle für viele Menschen geworden. Ich wünsche viel Freude beim Blick auf 140 Jahre Schwetzinger Zeitung. Der Zeitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlichen Glückwunsch zum 140. Geburtstag und weiterhin viel Erfolg – bleiben Sie weiterhin neugierig“, schreibt Steffan: „Die Journalisten der SZ sind in der Stadt unterwegs, dokumentieren das Geschehen, von der großen Baumaßnahme bis zum Vereins- oder Kindergartenfest. Sie stehen in engem Kontakt mit den Einwohnern, hören von Problemen, Missständen und erfreulichen Ereignissen.

Auch wenn in diesen Zeiten des medialen Wandels die Arbeit sicher nicht immer einfach ist, stehen Zeitungen für verlässliche und glaubwürdige Informationen und sind ein wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft.“ vw