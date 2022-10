Wellness zum Wohlfühlen

Heimat. Dieser eine Ort hat eine nahezu magische Wirkung auf die Menschen in der Kurpfalz. Denn nirgends kommt man so zur Ruhe, hat so viel Rückhalt und Wohlbefinden wie in der Heimat. Per Definition ist es das Land oder der Ort, in dem man aufgewachsen ist oder sich durch seinen ständigen Aufenthalt inzwischen zu Hause fühlt.

Die Region um Schwetzingen ist für viele Menschen eben genau das und bietet gerade im Herbst ein wohliges Gefühl, wenn das Laub von den Bäumen im Käfertaler Wald fällt, die Tage im Schwetzinger Schlosspark kürzer werden und in Heidelberg und der Region eher Pfützenhüpfen statt Schwimmbad-Besuch angesagt ist. Der Herbst in der Heimat entschleunigt und sorgt für Entspannung.

Zu diesem Wohlbefinden trägt auch Pfitzenmeier bei und gehört seit nunmehr über 40 Jahren zur Heimat dazu. Die Nummer eins in Sachen Fitness, Wellness und Gesundheit sorgt mit einem vielfältigen Wellnessbereich dafür, dass die Seele baumelt und Energie getankt werden kann.

Pfitzenmeier fördert natürlich auch die Bewegung, denn diese ist wichtig, aber auch die mentale Gesundheit ist von großer Bedeutung. Genau dafür ist der Wellnessbereich gut. Dort gibt es den geistigen Ausgleich zum Alltag – und erzeugt Wohlfühlmomente in der Heimat. Das Besondere: Das Schwetzinger Fitnessunternehmen setzt generell auf Vielfalt, also nicht nur auf der Trainingsfläche, sondern auch im Bereich Sauna, Aufgüsse und Dampfbäder.

Heimat zum Wohlfühlen – Sauna ist das große Plus

Salzkristallsauna? Finnische Sauna? Oder doch lieber der Klassiker: die Blockhaus-Sauna? Bei Pfitzenmeier ist die Auswahl groß. Durch besondere Angebote, wie die Infrarotkabine oder die Kräutersauna, die es an bestimmten Standorten gibt, wird der Besuch im Resort zum Highlight. In der Infrarotsauna treffen die Strahlen auf den Körper und werden erst darin zu Wärme. Das bedeutet wiederum, dass der Raum an sich kalt ist und die Saunagänger in dieser kühlen Umgebung intensiv zu schwitzen beginnen, was den Stoffwechsel ganz besonders anregt und das Immunsystem enorm stärkt.

Die Kräutersauna sorgt – wie der Name schon sagt – durch verschiedene Düfte für entspannendes Wohlbefinden. Der Saunagang dient nicht nur zum Abschalten, sondern auch zum Aktivieren. Wer sich Wellness gönnt, stärkt auch die Abwehrkräfte ein bisschen. Die geschulten Saunameister sorgen mit diversen Aufgüssen für zusätzliche Abwechslung. In den Dampfbädern wiederum werden bei Pfitzenmeier unterschiedliche Duftessenzen angeboten, wie Lavendel oder Alpenkräuter, so dass auch hier für jeden das Richtige dabei ist.

Mit „Vier gewinnt“ und drei Säulen zur Nummer eins in der Region

Hinzu kommen im weitläufigen Wellnessbereich von Pfitzenmeier in Schwetzingen, Mannheim, Heidelberg, Speyer, Bensheim, Neustadt oder Karlsruhe der Wellnesspool und die Ruheräume, die einen absoluten Gegenpol zur oft lauten Umgebung draußen bilden. Die Dachterrasse, wie sie zum Beispiel am City Airport in Mannheim oder in Schwetzingen vorhanden ist, lädt ebenso zum Verweilen ein, wie die Terrassen an anderen Standorten. Ein kurzer Snack oder Plausch in familiärer Umgebung gehört also immer zum Heimatgefühl bei Pfitzenmeier dazu. Die Nummer eins der Region bietet jedoch noch mehr als nur den Wellnessbereich, schließlich baut das ganzheitliche Konzept auf drei Säulen auf und es gilt immer das „Vier gewinnt“-Prinzip. Die Säulen Wellness, Fitness und Gesundheit verschmelzen nahezu überall miteinander und funktionieren deshalb so gut.

Unter „Vier gewinnt“ versteht man nicht nur Eigenschaften wie Kompetenz, Qualität, Tradition und Vielfalt. Es geht auch um Bausteine wie „Kraft und Cardio“ sowie „Aqua und Kurse“, die unter den Bereich Fitness fallen. Auf den riesigen Trainingsflächen mit modernen Geräten und speziellen Bereichen geht es darum, mit zeitgemäßen Methoden für körperlichen Ausgleich zu sorgen, der den Fehlhaltungen oder einseitigen Belastungen im Arbeitsalltag entgegenwirkt. Die Kurse und Workouts an Land und im Wasser – so zum Beispiel in den AquaDomes in Schwetzingen oder Mannheim – sorgen für ein gutes Gruppengefühl und bieten das Miteinander in der Heimat, ohne jedoch weniger effektiv als im Einzeltraining zu sein. Von Klassikern wie Zumba und Bauch-Beine-Po bis hin zu erfrischenden Exoten wie Bodega Moves und TRX ist alles dabei.

Geschultes Personal für den ganz individuellen Trainingsplan

Den Baustein „Sauna und Wellness“ kennen Sie bereits. Der vierte Baustein heißt „Betreuung und Diagnostik“ und spielt auf das ausgebildete Personal an, dass mit Rat und Tat zur Seite steht. Zudem kann Pfitzenmeier anhand des festgestellten Ist-Zustandes auch einen individuellen Trainingsplan für jeden einzelnen Kunden erstellen, wofür wiederum die Diagnostik da ist.

Ob „Vier gewinnt“, „Drei sind eins“ oder „Wellness pur“ – bei Pfitzenmeier steht das Wohlbefinden im Vordergrund, denn darum geht es in der Heimat ja vor allem: Man soll sich wohlfühlen und gerne da sein. zg