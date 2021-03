Heidelberg/Stuttgart. „Gesichter für ein gesundes Miteinander“: Unter diesem Motto haben bundesweit rund 400 Projekte und Einzelpersonen an einem Wettbewerb der DAK-Gesundheit für besonderes Engagement in Corona-Zeiten teilgenommen. In Baden-Württemberg gewann der Verein Habito aus Heidelberg mit seiner digitalen Workshopreihe „Lass uns zusammen“ den Landeswettbewerb unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Eine prominent besetzte Landesjury aus zeichnete nun die Gewinnerinnen bei einer virtuellen Siegerehrung aus.

AdUnit urban-intext1

In der Kategorie „Gesichter für ein gesundes Netz“ dreht sich alles um digitale Medien. Was verbindet Menschen, wenn sie im Internet unterwegs sind? Wie finden sie Abstand und Entspannung? Gesucht sind Einzelpersonen oder Gruppen, die sich für ein gesundes Miteinander engagieren. Mit seiner kostenlosen digitalen Workshopreihe setzt sich der Heidelberger Verein Habito nicht nur dafür ein, die digitale Alphabetisierung voranzutreiben, sondern auch den sozialen Bedürfnissen nach Nähe, Austausch und Resonanz nachzukommen und der wachsenden Einsamkeit vor allem älterer und kranker Menschen etwas entgegenzusetzen. „,Lass uns zusammen’ ist eine digitale Workshopreihe, in der alt von jung und jung von alt lernt“, sagt Habito-Vorsitzende Linda Behrisch. „Das Konzept ist simpel: Jemand kann etwas besonders gut, möchte dies mit anderen teilen und stellt zusammen mit unserer Hilfe einen kostenfreien digitalen Workshop auf die Beine.“

Vorbild für andere sein

Siegfried Euerle, Leiter der DAK-Landesvertretung, erklärt: „Die Pandemie stellt uns alle seit Monaten auf eine harte Probe. In diesen schweren Zeiten ist ein gesundes Miteinander besonders wichtig. Es ist bemerkenswert, wie unsere Landessieger mit ihren Projekten Gesicht zeigen. Mit ihrem Engagement für Gesundheit, Respekt und Gemeinsinn werden sie zum Vorbild für andere.“

Wie das Projekt von Habito die Landesjury überzeugte, erläutert Jurymitglied Prof. Dieter Urban vom Institut für Sozialwissenschaften an der Uni Stuttgart: „Das Projekt zeigt, wie Wünsche nach sozialer Nähe und Austausch mit der Vermittlung von praktischen Fähigkeiten und praktischem Wissen verknüpft werden können. Es wendet sich an alle, die Lust haben, etwas Sinnvolles für sich und für andere zu machen und dabei keine Experten sein müssen, sondern ganz einfach Spaß an der Gemeinsamkeit haben.“

AdUnit urban-intext2

Weitere Mitglieder der baden-Württembergischen Landesjury waren Julia Kovar, Kommunikationschefin der Stiftung Baden-Württemberg und SWR-Moderator und Schauspieler Florian Weber. Im Juni kürt eine namhafte Bundesjury um DAK-Vorstandschef Andreas Storm aus allen Landessiegern die Bundesgewinner.

Die DAK-Gesundheit ist mit 5,6 Millionen Versicherten eine der größten Krankenkassen in Deutschland. Sie hat 2018 die Initiative „Für ein gesundes Miteinander“ ins Leben gerufen, um Freundlichkeit, Rücksicht und Toleranz in der Gesellschaft zu stärken. zg

AdUnit urban-intext3

Info: Weitere Informationen gibt es auf www.dak.de/gesichter.