„Es sind bewegte Zeiten, in denen die Schwetzinger Zeitung ihren 140. Geburtstag feiert. Neben der aktuellen Corona-Pandemie sind es in den letzten Jahren die sozialen Medien und die Digitalisierung, die den Verlag vor Herausforderungen stellen. In der 140-jährigen Geschichte hat die Zeitung bereits einige Kriege und Krisen überstanden. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass sie auch in der Zukunft einen wichtigen Beitrag in der Region leistet und über das regionale und überregionale Geschehen informiert. Zu der bewegten, aber erfolgreichen 140-jährigen Geschichte gratuliere ich herzlich und wünsche nur das Beste.“

Bürgermeister Uwe Grempels sieht die SZ „in der Region fest verwurzelt“. Sie verschaffe ihm und vielen Bürgern einen guten Überblick und Einblick in die Geschehnisse der Region. „Mein Nachname wird des Öfteren unterschiedlich geschrieben oder ausgesprochen, von Grempel bis Krempel war bisher alles dabei.“

Die schönste Kreation war Uwe Grempelmann – das konnte er in seiner aktiven Zeit als Handballer mal lesen. Den Bericht habe ich bis heute aufbewahrt“, erzählt er eine Anekdote. Mittlerweile lese er die Zeitung auf seinem Tablet: „Sie passt besser an den Frühstückstisch und ist auch im Urlaub immer dabei.“

Wenn ein Sachbericht mit der persönlichen Meinung des Redakteurs vermischt wird, dann ärgert ihn das. Die Schwetzinger Zeitung möchte Grempels (alias Grempelmann) nicht missen: „Einen Alltag ohne Tageszeitung kann ich mir nicht vorstellen. Sie ist ein Informationsmedium, auf das ich nicht verzichten möchte und ich hoffe es gibt sie auch noch in den nächsten 140 Jahren und darüber hinaus.“ vw

