Wiesentaler Mineralbrunnen formiert sich neu

Waghäusel. Die Coronakrise hat auch das 120 Jahre alte Traditionsunternehmen Wiesentaler Mineralbrunnen heftig getroffen. Mit den drastischen Umsatzrückgängen bei Gastronomie und im Getränkegroßhandel sind die Umsätze des regionalen Getränkeherstellers 2021 deutlich geschrumpft. Hohe Kosten und Lagerbestände setzten die Wiesentaler Mineralbrunnen GmbH wirtschaftlich unter Druck.

Das Unternehmen hat die Zeit aber genutzt, um für die Zukunft zu planen und stellt sich jetzt zusammen mit einem strategischen Partner für die nächsten Jahre neu auf. Anfang Januar hat sich die Waghäuseler Wirth-Gruppe im Stadtteil Wiesental beteiligt.

„Durch die Beteiligung erhalten wir die Möglichkeit, den Betrieb zu modernisieren, neue Märkte zu erschließen, in Zukunft auch innovative Produkte für den Getränkemarkt anzubieten und vor allem wieder zu wachsen“, erklärt Geschäftsführer Kevin Sälzler. „Die Wirth-Gruppe ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, daher passen wir sehr gut zusammen. Die Brüder Markus und Andreas Wirth teilen mit uns Werte, wie lokale Verwurzelung oder Interesse an regionaler Wertschöpfung und sie legen Wert auf eine nachhaltige umweltfreundliche Produktionsweise“, so Senior-Chef Werner Sälzler.

„Mit unserer Beteiligung an Wiesentaler Mineralbrunnen wollen wir das Unternehmen auf seinem Weg begleiten und unterstützen, ohne uns am operativen Geschäft zu beteiligen. Wir stellen Erfahrungen in der Vermarktung nachhaltiger Produkte und Online-Marken sowie in Vertrieb und Marketing zur Verfügung“, erklärt Markus Wirth. „Mineralwasser von hier ist eines der gesündesten und nachhaltigsten Lebensmittel. Wir sind überzeugt, dass diese Getränke zu einer gesunden Ernährung beitragen werden und sehen daher für Wiesentaler Mineralbrunnen gute Wachstumschancen“, so Wirth.

Geplant ist von Kevin und Werner Sälzler in den nächsten Monaten die Digitalisierung von Produktion und Vertrieb, eine Erweiterung der Produktpalette, die Entwicklung neuer Getränkemarken sowie die Erweiterung des Absatzgebietes, um weniger krisenanfällig zu sein.