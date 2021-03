Wir planen Ihr Werbebudget

Unter Mediaverkauf können sich die meisten Menschen nicht viel vorstellen. Wenn man Anzeigenabteilung sagt, werden die Vorstellungen schon konkreter. Auf die Frage, was die Mitarbeiter dort machen, werden die meisten denken: Man ruft an, wenn man sein Haus, Auto oder die alte Nähmaschine verkaufen will. Leiter Michael Baudermann erklärt, was seine Mitarbeiter können und machen.

Mediaverkauf hat sich deutlich gewandelt: Zum einen betreuen die Mediaberater in erster Linie gewerbliche Kunden. Das sind die kleine Boutique an der Ecke, die Zahnarztpraxis, das Autohaus, der Handwerksbetrieb bis hin zum Industrieunternehmen, Supermarkt, Krankenhaus und der Stadtverwaltung. Jeder Betrieb hat unterschiedliche Kommunikationsanforderungen und der Mediaverkauf bietet die passenden Lösungen.

Dem einen geht es nur darum, bekannt zu werden oder bekannt zu bleiben. Der andere möchte mit Sonderangeboten seine Kundschaft anlocken. Auch auf der Suche nach qualifiziertem Personal braucht es effiziente Kommunikationswege. Die Aufgabe des Mediaverkaufs ist es, den Kunden den richtigen Weg aufzuzeigen, wie die richtige Zielgruppe für das individuelle Anliegen erreicht wird. Diese Beratung geschieht durch persönliche Termine beim Kunden vor Ort, in Pandemiezeiten aber vor allem telefonisch und per E-Mail. Dabei spielt nicht nur die Tageszeitung als Medium eine Rolle, so wie sich die Märkte globalisieren, kann auch die Werbung ortsunabhängig verbreitet werden – über alle Kanäle Print oder online.

Vor 25 Jahren waren die Aufgaben der Anzeigenabteilung tatsächlich noch ziemlich leicht definiert. Wer sich an die Zeitung wendete, wollte dort mit einer Annonce oder einer Prospektbeilage werben. Dann ging es noch um das veranschlagte Budget, von dem dann auch die Anzahl der gebuchten Zeitungsausgaben und die Größe der Anzeige abhängig waren. Die Druckdaten wurden entweder auf Folien von Agenturen geschickt oder der Mediaberater kam mit einem Umschlag voller Fotos und handgeschriebener Aufzeichnungen zum Anzeigengestalter. Ein Innendienst unterstützte bei der kaufmännischen Abrechnung und nahm auch telefonische Anfragen entgegen. Mitbewerber waren zu diesem Zeitpunkt vor allem die günstigeren Anzeigenblätter. Natürlich hat die Zeitung auch früher schon Anlässe geschaffen, um Werbeanzeigen bei den Betrieben anzufragen, wie für die Kunden thematisch passende Sonderveröffentlichungen und Sonderbeilagen.

Viel mehr als die Tageszeitung

Aber wie ist es im Jahr 2021? Zwar ist unsere Tageszeitung heute noch ein hervorragender Weg, lokal viele Leser an einem Tag zu erreichen – das Internet gibt uns aber die Möglichkeit über den Tellerrand des Lokalen hinauszuschauen und neue Zielgruppen zu erschließen. „Oft ist die beste Variante crossmediale Werbung“, weiß der für Ketsch und Brühl zuständige Mediaberater Ralf Schneider. „Ein Kunde aus Brühl hat ein Angebot, das er lokal bekannt machen möchte. Ich empfehle ihm eine Anzeige direkt im Lokalteil Brühl, dort wird das vor allem von den Brühlern wahrgenommen. Jetzt lässt sich aber beispielsweise über Facebook diese Werbung zielgerichtet an lokale Nutzer ausspielen. Auf unserer Website schwetzinger-zeitung.de kann ein Banner bei den Brühler Artikeln platziert werden. Wir können ihm bei Google eine Anzeige so einbuchen, dass er mit seinem Angebot bei passender Suchanfrage an den vordersten Stellen zu sehen ist.“ Das alles erhält der Kunde aus einer Hand. Deshalb sind die Mediaberater der Schwetzinger Zeitung heute nicht nur Zeitungsspezialisten, sondern kennen sich multimedial bestens aus und können die Kunden komplett unterstützen.

Heike Fortmann-Sonn ist die langjährigste Mitarbeiterin der Abteilung. Sie kam schon 1999 zur Schwetzinger Zeitung und hat bereits am Standort in der Scheffelstraße gearbeitet. „Neben der Tageszeitung und online bieten wir auch interessante Zeitschriften für unterschiedliche Zielgruppen. Der Vertrieb dieser Magazine ist so organisiert, dass sie möglichst genau den Leserkreis erreichen, der sich für die Branchen am besten eignet“, erklärt Fortmann-Sonn. Beispiele hierfür sind „Der Schwetzinger“, das „GRN plus Magazin“, „Ubi Bene“ und das regionale Wirtschaftsmagazin „Econo Rhein-Neckar“. Als Mediaberaterin für Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt liegt ihr vor allem „Der Schwetzinger“ am Herzen.

„Wir können unseren Kunden vor Ort ein ganzes Portfolio an Titeln anbieten. Wer über unser Verbreitungsgebiet hinaus Werbung schalten möchte, kann durch uns auch den Mannheimer Morgen und die Rhein-Neckar-Zeitung belegen. Online kann über das Team theoretisch sogar Spiegel.de oder Zeit.de gebucht werden. Wir können über unser Kampagnenmanagement weltweit einbuchen, aber das macht bei den meisten lokalen Kunden nur in konkreten Fällen Sinn“, sagt Michael Baudermann, Verkaufsleiter des Teams und seit 2015 bei der Schwetzinger Zeitung tätig. Vorher sammelte er schon 16 Jahre beim Mannheimer Morgen Erfahrung, ist also wie seine Mediaberaterkollegen lange in der Haas Mediengruppe aktiv. Er betreut alle Kunden der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim mit den Gemeinden Reilingen, Altlußheim und Neulußheim. „Wir arbeiten ganz hervorragend mit den örtlichen Gewerbevereinen, dem Stadtmarketing in Schwetzingen und dem Hockenheimer Marketingverein zusammen“, erläutert der Verkaufsleiter. „So konnten wir während der Corona-Pandemie mehrmals den Vereinsmitgliedern eine günstige Plattform bieten, um ihre Abhol- und Lieferangebote zu kommunizieren. Oder wir helfen, eine Gewerbeschau erfolgreich zu vermarkten, wie zuletzt im März 2020 in Neulußheim. Beim Gewerbeverein Altlußheim sitze ich mit im Vorstand und kann mich dort mit Ideen und meinem Marketingwissen einbringen“, berichtet Baudermann.

2019 vergrößerte sich das Team um die Kollegen Julian Friedrich und Jaschar Mevius. Die beiden jungen Berater kümmern sich schwerpunktmäßig um die Vermarktung der BAZ, die Anzeigenzeitung, die seit zwei Jahren ebenfalls in der Verantwortung des Teams liegt. Seitdem arbeiten sie stetig an der Verbesserung des Produkts, haben neue Sonderthemen geschaffen und arbeiten eng mit den Kollegen der Schwetzinger Zeitung zusammen. Bei Juliane Maisenhälder, die seit drei Jahren im Team ist, laufen die Fäden zusammen. Sie organisiert im Hintergrund alle Sonderthemen und macht die Seitenplanung, legt also fest, auf welchen Seiten die Anzeigen in der Zeitung platziert werden. Kollegin Yvonne Denk, die nach längerer Elternzeit in den Verlag zurückgekehrt ist, ist verkaufsunterstützend tätig und kümmert sich um eine aktuelle Kundendatenbank.

Zusammenarbeit in der Gruppe

„Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Bereichen der Haas Mediengruppe in der Dudenstraße sehr gut zusammen, damit unsere Kunden ihre Werbung ganz nach ihren Wünschen veröffentlicht bekommen“, erklärt Juliane Maisenhälder. Und Michael Baudermann ergänzt: „Ob professionelles Design von Anzeigen, das unsere Kunden in der Regel als kostenfreie Serviceleistung erhalten, Bannergestaltung, Suchmaschinenmarketing von Profis bis hin zu PR-Texten durch erfahrene Redakteure – die Kunden der Schwetzinger Zeitung können ein bisschen mehr erwarten, als ein wenig Text mit Rand drumherum. Wir erstellen zusammen mit Ihnen ein passendes Konzept für Ihr Unternehmen und kümmern uns bis zum Erscheinen und darüber hinaus darum, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird.“ Eben mehr als eine Anzeigenabteilung – eher ein 360-Grad-Verkauf.

