Wo Architektur und Natur verschmelzen

Mayrhofen. Das Zillertal in Österreich ist bei deutschen Urlaubern sehr beliebt. Die Anreise (mautfrei über den Achenpass), die Tiroler Gastlichkeit und die zauberhafte Natur sind hierfür ausschlaggebend. Am Ursprung des Zillertals, direkt am Naturpark Zillergrund, gibt es eine neue Destination, mit der Architekten, Designern, Consultants und erfahrenen Gastgebern ein besonderes Statement für exklusives Erleben gelungen: das „Zillergrund Rock Luxury Mountain Resort“. Die Symbiose aus Architektur und Natur sticht dabei besonders hervor.

Was früher die Alpin Lodge „Das Zillergrund“ war, ist heute das „Zillergrund Rock Luxury Mountain Resort“, welches erst vor wenigen Wochen als neues Feriendomizil startete. Als „Rock“ – als starker Fels in der Brandung – begrüßen Christian und Melanie Pfister in der fünften Generation mit professionellem und herzlichem Service die Gäste. Die neuen Häuser „Ziller Lodge“, „Mountain Lodge“ und „Alpin Lodge“ bieten stilvolle und hochwertige Genussareas mit viel Raum und überwältigenden Ausblicken. Imposante Brücken verbinden die Gebäude miteinander. Architektonische Elemente verschmelzen mit der Natur, ohne in sie einzugreifen.

Fotos auf Wolke sieben

Schon beim Ankommen zeugen die ersten Eindrücke von der Einmaligkeit des Resorts. Mit dem Panoramaaufzug geht es hoch hinaus. Eingecheckt wird im „Sky Atrium“ mit einem faszinierenden 360-Grad-Ausblick auf die Alpenwelt. Auf der „Cloud 7“ ist man mit seinem Urlaubsfotoshooting wahrlich auf „Wolke 7“ – denn hier gibt die Berggipfel im Hintergrund.

Das Wohnerlebnis ist modern, exklusiv und sehr gemütlich. Naturbelassene Materialien und ausgefeilte Einrichtungsideen zeichnen alle Zimmer und Suiten aus. Die angenehme Wirkung der umgebenden Natur dringt in das Ambiente ein und füllt es mit Naturkraft – ruhig, dezent und unbeschreiblich gut.

Mit der neuen „Sky Spa“ ist wahre eine Oase entstanden. Der doppelte Pool – zweimal 25 Meter – lädt zum Schwimmen ein. Auf zwei Ebenen vermittelt er das befreite Gefühl, der Natur entgegenzuschwimmen – mit freiem Blick in den Himmel und in den Naturpark. Beste Aussichten nach draußen genießen auch die Saunagäste. Die „Alpin Rock Terrasse“ ist der Ort des Ruhens nach dem Saunaaufguss. 3000 Quadratmeter außergewöhnliche Wellness, ob in der „Sky Spa“, im „Indoor-Zillerpool“ oder im „Nature Spa“ direkt am klaren Gebirgsbach, geben Körper und Geist ihre Energie zurück. Im exklusiven top ausgestatteten Fitnessraum trainieren Sportliche vor der Naturkulisse.

Gelebte Nachhaltigkeit

Die „Zillergründer“ Christian und Melanie Pfister haben besondere Liebe in Details ihres innovationsbewussten Hauses gesteckt und dabei den Luxus raffiniert herausgearbeitet. Das gilt übrigens auch für die Speisen: Von morgens bis abends umsorgt die hervorragende Küche die Feinschmecker mit kulinarischem Hochgenuss. Familien können sich im eigenen Familienrestaurant rundum wohlfühlen.

Die Natur als Lebensquelle – unter diesem Motto leben die Gastgeber von „Zillergrund Rock“ in und mit der Natur. Um diese zu erhalten, wird viel getan und das Resort ressourcenschonend geführt: Der Strom kommt aus dem eigenen Wasserkraftwerk, die Wärme aus einer umweltfreundlichen Pelletsheizung, die Baustoffe und die Lebensmittel aus der Region, das Trinkwasser entspringt der eigenen Ahornach-Quelle und das Spa-Team setzt auf hochwertige, regionale Naturkosmetik. Denn das Zillertal soll auch weiterhin ein beliebtes und schönes Reiseziel bleiben. kaba

Kontakt: Ferienhotel Zillergrund GmbH, Zillergrund 903, A-6290 Mayrhofen, Telefon 0043/5285/6 23 77, E-Mail: info@zillergrund.at, www.zillergrund.at