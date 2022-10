Wo Wärme ist, lass Dich nieder

Zweifellos ist es eine schöne Sache, wenn man mal wieder in seiner Heimat ist. Für mich ist das die Stadt Singen im Hegau kurz vor dem Bodensee. Bei der Fahrt auf der A 81 gibt es auf dem Hegaublick – der Wasserscheide zwischen Donau und Rhein – einen kleinen Moment, an dem sich der Blick auf die Vulkanberge öffnet, da sind dann Hohentwiel, Hohenkrähen und Hohenstoffeln zu sehen. Das ist der Augenblick, der bei mir für schnelleren Herzschlag sorgt. Und wenn man dann abends im Stammlokal mit alten Freunden zusammensitzt, dann schwätzt die Zunge ganz wie von selbst wieder alemannisch. Ein schönes Gefühl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber Heimat ist immer auch dort, wo die Menschen sind, die man gern hat. Mit denen man Freundschaft schließt und die einen gut bei sich aufgenommen haben. So ist die Kurpfalz für mich zur neuen Heimat geworden und ich will – außer manchmal wenn es im Sommer hier am Oberrhein so drückend heiß ist – nicht mehr weg von hier. Ich möchte sogar hier begraben werden. Möglichst auf einem Friedhof mit Blick über die Weinberge in die weite Rheinebene hinein.

Aber bis dahin ist hoffentlich noch viel Zeit und Muße dafür, die neue Heimat zu genießen, in der ich immerhin auch schon 27 Jahre lang lebe und arbeite. In der Weinstube sitzen und mit Freunden reden, das kann man in der Kurpfalz eigentlich noch viel gemütlicher als im Hegau. Und auch mit Handkäs und Leberknödeln wächst die Kugel – wie „Chako“ Habekost kürzlich so schön gesagt hat. Trotzdem muss man ab und an mal wegfahren, um die Heimat wieder besser schätzen zu können. Schön ist es fast überall – aber diese wohlige Wärme stellt sich bei mir im Bauch nur im Hegau und in der Kurpfalz ein. Und das ist gut so.