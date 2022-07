Wohnen und Arbeiten verbinden

Für den wirtschaftlichen Erfolg einer Region ist es nicht nur ausschlaggebend, die optimalen Voraussetzungen – sprich Infrastruktur und Anbinden – zu schaffen, sondern es muss auch attraktiven Wohnraum und vielfältige Freizeitmöglichkeiten geben, um Unternehmen und Arbeitnehmer zu binden. Der Kurpfalz ist dies sehr gut gelungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Arbeitnehmer haben oftmals sehr klare Vorstellungen, wie sie leben möchten. Sei es die Immobilie im Grünen oder die schicke Wohnung in der Stadt – jedes Wohnkonzept hat seine Befürworter. Doch gerade wenn es darum geht, qualifizierte Fachkräfte für die Region zu gewinnen, müssen mehre Faktoren zusammenspielen. Gerade das Thema Wohnraum stellt sich dabei gerne als ausschlaggebend heraus. Interessant wird eine Region erst, wenn sie für die richtigen Voraussetzungen für die eigene Lebensweise geschaffen hat. So sind entsprechend große Wohnungen und Häuser sowie das Vorhandensein von Bauplätzen sehr wichtig, wenn Fachkräfte in Zukunft planen, eine Familie zu gründen oder bereits eine haben. Daher müssen die Gemeinden der Kurpfalz beständig an ihrem Wohnraumkonzept arbeiten und neuen Wohnraum schaffen.

Neues urbanes Quartier in der Entstehung

In Schwetzingen ist im vergangenen Jahr der Spatenstich für ein neues Quartier entstanden, die „Schwetzinger Höfe“. „Die Entwicklung des neuen urbanen Stadtraums ,Schwetzinger Höfe’ auf dem ehemaligen Gelände des Industriebetriebs Pfaudler ist die größte städtebauliche Entwicklung seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts“, teilt die Stadt Schwetzingen mit. Insgesamt sollen 145 Wohneinheiten einschließlich gestapelter Reihenhäuser sowie zwei Gewerbeeinheiten entstehen.

Mehr zum Thema Aktive Bürger „Förderung ist aus unserer Sicht absurd“ Mehr erfahren Umwelt Umweltbundesamt: Städte brauchen mehr Bäume und Schatten Mehr erfahren

Dank eines erarbeiteten Modells soll im neuen urbanen Quartier vor allem jungen Familien die Chance ermöglicht werden, eine Immobilie erwerben zu können. Zudem sollen laut Stadt, Verkehrsflächen für den motorisierten Verkehr zu Gunsten von Grün- und Freiflächen eine untergeordnete Rolle spielen. Durch dieses Konzept soll das Wohnen in der Stadt attraktiver gestaltet werden, was gerade Fachkräfte und ihre Familien in die Kurpfalz locken kann.

Betreuungsangebot für Kinder

Zudem spielt das Betreuungsangebot eine wichtige Rolle, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können. Wenn Arbeitnehmer in die Region kommen sollen, muss gewährleistet sein, dass dessen Nachwuchs betreut werden kann – sei es in der Kinderkrippe, Kindertagesstätte oder nach der Schule. Abseits regulärer Öffnungszeiten muss auch eine flexible Betreuung angeboten werden, schließlich arbeiten heutzutage meist beide Eltern Vollzeit. So wurde beispielsweise in Hockenheim in den vergangenen Jahren das Angebot für unter dreijährige Kinder in stetig erweitert. Zudem kündigt die Stadt Hockenheim an, dass das Betreuungsangebot auch in den nächsten Jahren dem Bedarf angepasst und weiter ausgebaut werde. Dabei werde besonderer Wert darauf gelegt, Wünsche und Bedürfnisse der Familien in die Planung mit einzubeziehen. Auch die anderen Gemeinden der Kurpfalz überarbeiten beständig ihr Betreuungsangebot anhand von Bedarfsplänen. Die gilt gleichermaßen auch für die Betreuung nach der Schule.

Natur lädt zum Erholen ein

Schnell raus aus der Stadt sein und in die Natur eintauchen – in Großstädten ist diese Vorstellung nicht zu erfüllen, aber in den zur Kurpfalz gehörenden Städten und Dörfern ist dies hingegen selbstverständlich. Zur Entspannung noch eine kurze Radtour? Kein Problem. In der Region gibt es verschiedene Radwege, die für kleine und große Touren perfekt geeignet sind. Auch ein Spaziergang durch die Rheinauen sorgt für Entspannung. Für Abkühlung an heißen Sommertagen hingegen sorgt ein Sprung in einen der Badeseen der Region. Bei einem Ausflug auf die Kollerinsel kann man sogar alles miteinander verbinden. Aber auch kulturell wird in der Kurpfalz immer wieder etwas Besonderes geboten.