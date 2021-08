Wow-Effekt und Wir-Gefühl

Das Aussehen passt: Ali Hanbas könnte problemlos in einer inzwischen wieder geöffneten Diskothek für die Beats sorgen, die aus den Lautsprechern kommen: Die Haare lang, der Bart im Trend und die Stimmung passt ebenfalls. Hanbas ist aber Fußballtrainer und kein DJ. Der Vergleich hinkt dennoch nicht, denn um die Fortschritte seiner Mannschaft zu erklären, wählt der 30-Jährige ein Beispiel: „In den vergangenen Jahren haben Details gefehlt. Wie bei einem DJ-Pult mussten wir an dem einen oder anderen Rädchen noch drehen. Jetzt harmoniert es besser.“

Hilfreich ist dabei auch, dass hinter den Kulissen schon im Vorjahr wieder Ruhe eingekehrt ist. Entscheidend dafür war auch der Einsatz von Ali Hanbas. Der Lehrer hat die lange Corona-Pause sinnvoll genutzt. Er konnte alte Weggefährten, mit denen er selbst noch auf dem Feld stand, zurückholen. „Ich habe eine Menge Zeit in die Spielergespräche gesteckt und bin mir sicher, dass wir uns auf und abseits des Rasens qualitativ verbessert haben.“

TSG Eintracht Plankstadt Spielertrainer: Ali Hanbas (30). Tor: Yannick Sander (22), Leon Gund (19/SG Heidelberg-Kirchheim, A-Jugend), Marcel Uhrig (29). Abwehr: Alexander Hüsler (22), Lennart Arnold (20), Benjamin Dittmer (24), Sebastian Mertens (29), Nikolas Drixler (29), Janosch Janzen (22), Tobias Treiber (29/SG ASV/DJK Eppelheim), Jonas Meier (19/eigene Jugend), Arben Azemi (30), David Celer (18/eigene Jugend), Julian Niggl-Bormeth (28/SG Oftersheim). Mittelfeld: Oliver Eck (21), Tobias Eck (19/ Jugend), Oliver Schölch (21), Ali Hanbas, Siar Cakmak (21), Marc Riedel (28), Christoph Krusch (29), Aaron Haberkern (24), Manuel Tropf (32), Riccardo Cerasa (23/FT Kirchheim), Christian Adler (29/VfB Rauenberg), Max Hilke (22/SG Eppelheim), Maurice Uhrig (22). Angriff: Savas Badalak (30/beide Edingen-Neckarhausen). Abgänge: Christopher Ries (SV Rohrhof II), Patrick Gieser (2. Mannschaft), Robert Zenuni, Mohamed Amine Bel Hadj (beide Ziel unbekannt), Benedikt Weissenfels (Karrieende), Sebastian Kempf (TSV Auerbach), Yankuba Jammeh (Badenia Hirschacker). mjw

Eine Art Pflichttermin werden nach den Spielen die Stippvisiten in der Vereinsgaststätte. Dort sollen die Zuschauer mit den Spielern ins Gespräch kommen. „Wir wollen auf dem Platz einen Wow-Effekt erzeugen. Die Leute sollen sagen, dass sie gerne zu uns kommen und der Mannschaft gerne zusehen.“ Mit dem Wow-Effekt auf dem Feld soll im Nachgang an das Spiel das Wir-Gefühl gestärkt werden – der Plan könnte aufgehen, denn schon in den Vorbereitungsspielen fanden immer mehr Anhänger den Weg an die Jahnstraße.

Apropos Plan: Den hat Hanbas im Verlauf der Vorbereitung über den Haufen geworfen. Die Taktik mit der Dreierkette gefiel ihm nicht und deshalb verabschiedete er sich von dem Gedanken, mit der Spielweise an den Bundesligisten RB Leipzig zu erinnern. „Dafür fehlt den Spielern die Geschwindigkeit. Mit vier Abwehrspielern fühlen wir uns sicherer. Gleichzeitig wollen wir aber offensiver agieren und nicht mehr abwarten, was der Gegner macht.“

Nachschub aus der Jugend

Wichtig sind bei der Umsetzung auch die Fixpunkte auf dem Feld. Savas Badalak, Tobias Treiber, Siar Cakmak und Max Hilke seien nicht wegzudenken, sollten sie fit sein. Auch aus der Jugend kommen wieder Spieler nach. Das ist auch ein Verdienst von Andreas Reinert. Er war im Vorjahr noch in der A-Jugend tätig, als Hanbas gemeinsam mit Heinz Beneke die Geschicke leitete. Aber auch da hat sich in Plankstadt etwas getan.

Außenrum passt es, jetzt wollen die Spieler aber auch auf dem Platz den Ton angeben und bei der Musik sein.