Ziel Aufstieg – was sonst?

Die Zielsetzung in den letzten Jahren lautete beim VfL Hockenheim immer unmissverständlich „Aufstieg“. Und auch für die kommende Saison will das VfL-Urgestein, Trainer Uwe Zahn, keinen anderen Terminus wählen. „Die ersten 15 plus die zwei Torhüter sind stark. Wir dürfen nur nicht wieder so viele Verletzte haben“, so der 57-Jährige, der sich bisweilen nicht zu schade ist, als Feuerwehrmann noch selbst die Schuhe zu schnüren, wenn Not am Mann ist.

Die Neuzugänge Artur Menser (hinten v. l. ) Claus Bückle sowie Ali Issaka (vorne v. l.) und Istvan Ellinger wollen den VfL nach vorne bringen. © Fischer

Das sollte aber die Ausnahme bleiben, der Kader soll das große Ziel, zum nachträglichen Vereinsjubiläum 75+1 im kommenden Jahr auch aus sportlicher Sicht die Korken knallen zu lassen, auch ohne Zahns Eingreifen auf dem Feld ansteuern. „Der Aufstieg zum Jubiläum wäre die Krönung. Wir versuchen auch, den Spielern das ständig zu vermitteln“, so Zahn.

Erfahrener Neuzugang

Mit Claus Bückle ist dem umtriebigen VfL-Coach zudem ein Transfercoup gelungen. Der 34-jährige Ex-Profi, der für den TSV 1860 München II, SSV Ulm 1846 und die SpVgg Neckarelz auf 168 Regionalliga-Spiele kommt, ist gesundheitlich angeschlagen und hatte Zahn stets zugesichert, den Herbst seiner Karriere beim VfL zu verbringen, von dem er einst losgezogen war. Zudem wird Bückle vorrangig als Co-Trainer einsteigen. Als heißeste Konkurrenten im Meister-Rennen sieht Zahn den VfL Kurpfalz Neckarau II, den MFC 08 Lindenhof II und die SpVgg 07 Mannheim.