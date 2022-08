Ziel ist das obere Drittel

Beim SV Altlußheim beginnt nach dem Abstieg aus der A-Klasse der Neuaufbau. Dieser wurde bereits mit der Amtsübernahme durch Sven Gollner als Trainer noch während der Rückrunde eingeleitet. Damals war der Klassenerhalt schon kaum mehr zu realisieren und die Schublade B-Klasse sanft geöffnet. Nun geht man mit neuem Esprit in die Spielzeit.

Der Kader des SV Altlußheim Trainer: Sven Gollner (38). Tor: Pascal Gottfried (20), Dominik Bisson (41), Marcel Bender (25, SG Oftersheim II), Max Nieder (24). Abwehr: Benedict Eicker (24), Patrick Bitto (28), Andre Ziegler (30), Andrerivellino Spanik (27, FC Östringen II), Christian Kast (21), Nikolas Arnold (24), Wolfram Wehrmaker (60, VfL Hockenheim). Mittelfeld: Kai Gollner (31), Simon Schweickert (25), Nikita Grein (24), Markus Ferma (26, SG Oftersheim), Salvatore Ferma (24, FV 08 Hockenheim II), Marvin Gottfried (24), Lukas Frank (20), Noah Lasetzky (24), Max Dalheimer (23), Nino Sobeschuck (25, SG Oftersheim II), Sebastian Haibach (24, SC Olympia Neulußheim), Tobias Hoffmann (31, vereinslos). Angriff: Felix Rey (20), Benjamin Dalheimer (21), Konstantin Binz (25), Luca Lang (22, SC Olympia Neulußheim II), Patrick Weiss (32, TV 1900 Oberhausen). Abgänge: Christian Anti (FC 1945 Weiher), Dustin Vögeli (TSV Langenbrücken), Tahir Demirbas (FV 08 Hockenheim II). wy

„Der Abstieg ist abgehakt. Wir konnten die neue Saison lange und gut planen und ich habe gemerkt, dass die Jungs richtig motiviert sind“, sagt Gollner. Sechs Neuzugänge konnte die Altlußheimer Identifikationsfigur an Land ziehen. Mit Markus Ferma kommt von der SG Oftersheim ein Spieler mit Offensivqualitäten – mit nur 30 Toren in ebenso vielen Spielen war genau das die Baustelle des Sport-Vereins. Auch von Luca Lang verspricht sich Gollner viel: „Er hat früher schon in Altlußheim gespielt und hat zuletzt ein Jahr pausiert. Er ist Stürmer, der uns weiterbringen wird.“

Und da ist dann noch Wolfram Wehrmaker, der vom VfL Hockenheim kommt und inzwischen 60 Lenze auf den Schultern trägt. „Er war letzte Saison schon bei uns im Training und hat uns ausgeholfen. Für mich ist er ein ewiges Talent – er ist topfit. Bei Personalnot wird er uns sicher wieder unterstützen“, will Gollner den Routinier nicht auf sein Alter reduzieren.

Bei einem Kader von 20 Spielern plus vier Torhütern besteht durchaus die Gefahr, dass Wolfram Wehrmaker oder Gollner selbst wieder die Schuhe schnüren müssen. Die Saisonziele sind mit angezogener Handbremse formuliert. „Man erwartet von Absteigern meist den direkten Wiederaufstieg. Wir wollen das aber langsam angehen. Unser Ziel ist das obere Drittel zwischen Rang drei und sechs“, so Gollner.