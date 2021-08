Zimmermanns Abschiedstour

Auf Abschiedstour geht der Trainer des Fußball-Landesligisten FV Brühl, Volker Zimmermann, denn am Ende der Saison beendet er offiziell seine lange und mit vielen Erfolgen gepflasterte Trainertätigkeit. Der dienstälteste Coach aus unserem Verbreitungsgebiet sagt 2022 mit 73 Jahren endgültig Adieu.

Die Verantwortlichen des FV Brühl haben nun genügend Zeit, um sich um einen geeigneten Nachfolger zu kümmern, der allerdings in große Fußstapfen treten wird. „Ein bisschen Wehmut ist nach 38 Jahren als Trainer natürlich dabei, denn mein Amt hat mir in all den Jahren – in den verschiedenen Vereinen – immer großen Spaß gemacht. Jetzt gilt es ein neues Kapitel in Brühl aufzuschlagen“ hofft Zimmermann, dass seine Jungs eine gute Saisonleistung abliefern, damit er sich in Brühl mit einem respektablen Tabellenplatz verabschieden kann.

Der Kader des FV Brühl Trainer: Volker Zimmermann (73). Tor: Sinan Bal (40), Dominik Szeman (20), Deniz Tanyeri (29). Abwehr: Musa Comma (24), Florian Härer (22), Jens Heuberger (32), Kai Heuberger (31), Dominik Böckli (32), Sebastjan Martinovic (21), Matteo Dorn (31), Mike Kappes (36/FC Rot). Mittelfeld: Roman Gabauer (29), Marco Geist (23), Tim Hoffmann (30), Tim Diederichs (29), Patrick Szarka (26), Aron Späth (23), Fabian Weiß (27), Fatbardh Behlulaj (24/TSV/Amicitia Viernheim), Leon Wihler (19/SG Kirchheim), Rene Helbig (27/TSV/Amicitia Viernheim), Jannick Schwarz (30/ FC Badenia St. Ilgen), Lorenz Lange (21/FC 1928 Oberbessenbach). Angriff: Alagie Camara (23), Yusupha Sarr (23), Alexander Cermak (31), Mohammed Majdalawi (30/FC Fürth), Marius Schmid (27/TSG 62/09 Weinheim), Patrick Morscheid (30/ FV Olympia Kirlach) Abgänge: Alessandro und Vittorio Cammilleri (beide FV Brühl II), Alexander Knöbl, (pausiert), Yusuf Demirci (MFC 08 Lindenhof). lof

Sieht man sich den neuen Brühler Landesliga-Kader an, dann stellt man unweigerlich fest, dass die Verantwortlichen des FVB nicht gekleckert haben – sicherlich auch mit dem Hintergedanken, Zimmermann nach so vielen Jahren in Brühl einen guten Abgang zu verschaffen. „Die ersten Test- und Pokalspiele haben gezeigt, dass die lange Coronapause bei vielen Spielern Spuren hinterlassen hat, die gilt es aufzuarbeiten,“ so Zimmermann. „Wenn wir es schaffen, dass alle Spieler ihre optimale Leistungsfähigkeit abrufen, dann sind wir besser aufgestellt als im letzten Jahr, da wir die Abgänge mehr als kompensieren konnten“, sagt der FVB-Coach.

Mit Mike Kappes haben die Brühler einen erfahrenen Akteur vom FC Rot an den Schrankenbuckel gelotst, der die Spieleröffnung beleben soll. „Die jungen Neuzugänge – Lorenz Lange und Leon Wihler – haben ihr Potenzial bereits gezeigt. Wichtig ist, dass die jungen Burschen auf dem Boden bleiben, keine Überheblichkeiten an den Tag legen und die Ratschläge der erfahrenen Spieler annehmen. Dann wird auch ihre Entwicklung positiv nach oben gehen“, redet Zimmermann den jungen Spielern ins Gewissen.

Das gelte auch für die weiteren Neuzugänge, deren Leistungslevel aus urlaubs- und beruflichbedingten Zwängen noch nicht richtig eingeschätzt werden kann. Mit Alexander Knöbel und Yusuf Demirci, meint Zimmermann, zwei gute offensive Fußballer verloren zu haben. Noch schwerer wiegt, allerdings, dass der langjährige Spielgestalter Roman Gabauer nicht mehr zum Kader gehört, sondern aus beruflichen Gründen nur noch Stand-by zur Verfügung steht.

Luft nach oben

Speziell in der Offensive sieht Zimmermann noch Luft nach oben, glaubt aber insgesamt, eine gute Truppe vorzufinden, an der die Brühler Anhänger Gefallen finden werden. Das Auftaktprogramm des FVB hat es in sich und beginnt gleich mit einem Derby beim SV 98 Schwetzingen. „Wir hätten uns gerne einen leichteren Aufgalopp gewünscht, Es wird aber auch in dieser Saison keine schwachen Gegner in der Landesliga geben. Mit SV 98 Schwetzingen, SG ASV/DJK Eppelheim und Kurpfalz Neckarau haben wir zum Auftakt drei ambitionierte Gegner vor der Brust. Der SV 98 Schwetzingen ist sicherlich nicht mit der Mannschaft aus der letzten Saison zu vergleichen und wird sein Heim-

recht nutzen wollen, um nicht wieder zum Rundenbeginn in den Startlöchern sitzenzubleiben.“

Auf die Frage ob er glaubt, dass die Saison 2021/22 durchgehend zu Ende gespielt wird sagte Zimmermann: „Wenn unsere verantwortlichen Politiker ihre Hausaufgaben richtig machen, weg von einer reinen Inzidenzzahlenbeurteilung gehen und hin zur Überprüfung der Belastung des Gesundheitssystems und damit der Betrachtung von schweren Krankheitsverläufen mit Todesfolgen, werden wir sie zu Ende spielen können.“

