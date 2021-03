„Die Lektüre der Schwetzinger Zeitung gehört für mich zum allmorgendlichen Ritual“, meint Bürgermeister Jürgen Kappenstein: „Ich schätze dabei besonders die umfassenden Informationen aus der Region, die gerade für mein Berufsleben unentbehrlich sind. Zu Hause oder unterwegs bevorzuge ich die Informationen in digitaler Form, im Büro nutze ich die Printform.“

Was ihn manchmal an der Zeitung ärgert, „ist die aus meiner Sicht sehr unterschiedliche und vom Umfang her betrachtet, sehr differenzierte Platzvergabe für politische Parteien und deren Mitglieder im Gemeinderat. Man hat manchmal wirklich den Eindruck, wer die ‚Klappe am weitesten aufreißt’, der bekommt die größte Aufmerksamkeit geschenkt.“

Auf die Zeitung kann und möchte er nicht verzichten. „Ich gratuliere unserer Schwetzinger Zeitung zum 140-jährigen Bestehen auch im Namen der von mir vertretenen Bevölkerung sehr herzlich und wünsche ihr für die Zukunft weiterhin alles Gute, viele Leser und viel Erfolg.“ vw