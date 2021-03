Zum Verkauf gedrängt

Zwei Verlegerfamilien sind mit der Geschichte der Schwetzinger Zeitung eng verbunden – die Familien Moch und Stemmle. Albert Moch hatte die Zeitung von Max Pichler übernommen und Anfang des 20. Jahrhunderts zum Erfolg geführt. Dann kam die Nazizeit. Lars Maurer, der das Karl-Wörn-Haus leitet, hat seine Geschichte aufgeschrieben.

Aron Adolf Moch, genannt Albert, erblickte am 11. Februar 1866 in Menzingen (Kreis Bretten) das Licht der Welt. Er erscheint dort im „Geburtsbuch der israelitischen Gemeinde“: Demnach erhielt Moch acht Tage nach seiner Geburt im Zuge seiner Beschneidung den Namen Aron; auf nachträglichen Wunsch seines Vaters hin bekam Aron als zweiten Namen Adolf.

Seine Eltern waren Kar(e)l (von Beruf Handelsmann) und Hannchen Moch, eine geborene Leddermann. Der junge Albert wählte entsprechend dem väterlichen Vorbild den Beruf des Kaufmanns und heiratete am 26. März 1894 in Biebrich am Rhein (bei Wiesbaden) seine dort am 3. April 1872 geborene Ehefrau Anna Hofmann. Sie war die Tochter des Buchdruckereibesitzers Michael Hofmann, Herausgeber der „Biebrich-Mosbacher-Tagespost“.

Ein aufrechter Protestant

Bereits vor seiner Hochzeit konvertierte Moch zu einem gegenwärtig nicht bekannten Zeitpunkt zum Protestantismus. Aus der ehelichen Verbindung Albert und Anna gingen zwei Kinder hervor: Guido Baptist (* 20. September 1898) und Margarethe (* 26. März 1902). Zum Jahresbeginn 1898 übernahm Albert Moch den von Max Pichler 1880 gegründeten Verlag Schwetzinger Zeitung samt Pichler’scher Buchdruckerei und Buchbinderei in der Mannheimer Straße 9. Bald darauf wurde die SZ von einem unbedeutenden Lokalblatt zur führenden Zeitung im Amtsbezirk Schwetzingen.

1924 wurden Verlag und Druckerei dann in das neu erworbene und umgebaute Haus Carl-Theodor-Straße 1 verlegt, bis im Dezember 2020 das Stammhaus der Schwetzinger Zeitungsverlag GmbH & Co. KG. Die Familie – Margarethe war bereits 1922 zu ihrem Ehemann nach Pforzheim gezogen – bezog im Juli 1926 eine Wohnung über der Druckerei. Das häusliche Glück hielt nicht lange an, denn Anna Moch verstarb am 26. August 1933 in Heidelberg.

Als die Nationalsozialisten in Schwetzingen an Einfluss gewannen, wurde Albert Moch zudem zur Zielscheibe antisemitischer Hetzpropaganda und Opfer tätlicher Gewalt. Albert und sein Sohn Guido waren Repression und Terror ausgesetzt. Auf Befehl der Reichspressekammer wurde Albert 1935 gezwungen, die Schwetzinger Zeitung unter Wert zu verkaufen, und anschließend durch NS-Schergen verhaftet.

Nachdem ein dauerndes Aufenthaltsverbot gegen ihn ausgesprochen worden war, verließ Albert am 11. Januar 1936 Schwetzingen, hielt sich zwischenzeitlich in Ludwigshafen am Rhein auf, bevor er schließlich nach Pforzheim zog. Aron Adolf Moch starb am 27. August 1938 im Alter von 72 Jahren an einer Herzschwäche und wurde in Pforzheim bestattet.

Alfons Stemmle hatte bereits im Oktober 1935 Druckerei und Verlag der Schwetzinger Zeitung übernommen; ab 1936 wurde in Schwetzingen nur noch das Mannheimer NSDAP-Blatt „Hakenkreuzbanner“ mit Lokalseite vertrieben. Albert Mochs Sohn Guido, der sich bis zum Kriegsende durchschlagen konnte, kehrt im Hochsommer 1945 nach Schwetzingen zurück, wurde wieder publizistisch tätig und machte Ansprüche auf die von seinem Vater unter Zwang verkaufte Schwetzinger Zeitung geltend. Die Familien Stemmle und Moch einigten sich schließlich gütlich und wirkten fortan in produktiver Art und Weise gemeinsam an der Herausgabe der Schwetzinger Zeitung.

Gemeinsame Gesellschaft

Die Schwetzinger Verlagsdruckerei GmbH wurde am 23. August 1949 gemeinsam gegründet. Da Alberts Urenkel Guido bis heute Produktionsleiter beziehungsweise Leiter der Druckereiverwaltung der Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH ist, hält die inzwischen fast 120 Jahre währende Tradition der Familie Moch in der regionalen Zeitungsproduktion weiter an.

Info: Der Text ist im Band 2 des Buches „Schwetzingen – Geschichte(n) einer Stadt“ erschienen. Das Buch ist in den Buchhandlungen erhältlich, Gmeiner Verlag, ISBN 978-3-89735-985-7.