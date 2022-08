Zurück im Spielbetrieb

Der SC Olympia Neulußheim ist in den Frauen-Spielbetrieb zurückgekehrt. Das erste Jahr in der Kleinfeldstaffel wird unter der Rubrik „erste Gehversuche“ verortet. „Wir stecken noch ganz in den Anfängen. Es wäre vermessen, davon zu sprechen, oben mitspielen zu wollen“, denkt Frauen-Abteilungsleiter Reiner Merkel. Die neue Mannschaft ist eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, die schon seit Jahren aus Spaß zusammen trainieren, jungen Nachwuchsakteurinnen aus der eigenen Jugend und Spielerinnen, die von externen Vereinen kommen und Qualität aus dem aktiven Spielbetrieb einbringen. „Das müssen wir jetzt alles noch zusammenfügen“, sagt Merkel. Trainer der Mannschaft ist Michael Hüser, der aus Neulußheim stammt und seine Frau in den eigenen Reihen wiederfindet.

Ziele werden in Jahr eins bewusst nicht definiert. „Es geht erst einmal darum, anzukommen und das Projekt durchzuziehen“, findet Merkel. Anspruchsvoll wird es allemal, denn die Ligaeinteilung führt die Neulußheimerinnen unter anderem nach Tauberbischofsheim, Gemmingen oder Sulzfeld. wy

Kader des SC Olympia Trainer: Michael Hüser. Tor: Ellen Starke (16, eigene Jugend), Stefanie Ternes (29). Abwehr: Antonia Fitterling (18, Jugend), Jessica Roth (50), Anna Caravotta (45), Anna Maria Hornig (24). Mittelfeld: Ramona Grabovac (40), Julia Hamleh (17, eigene Jugend), Ilayda Mihci (17, eigene Jugend), Katharina Huber (16, eigene Jugend), Claudia Zobeley (43), Julia Scherer (25, VfB St.Leon), Alea Schumacher (23, FC Astoria Walldorf). Angriff: Julia Klee (18, eigene Jugend), Sophie Heid (15, eigene Jugend), Gülsüm Özkal (36), Valentina Matanovic (17, eigene Jugend). Abgänge: keine. wy