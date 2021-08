Zweiter Anlauf

Als klassenhöchste Mannschaft aus unserem Verbreitungsgebiet startet die C-Jugend des SV 98 Schwetzingen im zweiten Anlauf in der Verbandsliga.

Nach dem Sprung aus der Landesliga Rhein-Neckar im Sommer 2020 musste die junge Mannschaft auf neuem Terrain zunächst einmal Lehrgeld bezahlen. Nach sechs sieglosen Partien gelang am letzten Spieltag vor dem Lockdown mit dem 2:1 beim FC Astoria Walldorf II der erste und einzige Sieg. Durch den Saisonabbruch dürfen die Schwetzinger Nachwuchskicker nun noch einmal in der Verbandsliga an den Start gehen.

Trainer Benny Zaberxha, der erst vor wenigen Wochen Gerd Kempf abgelöst hat, geht die Aufgabe optimistisch an. „Unsere Mannschaft ist kompakt, sehr gut besetzt und kampfstark“, so der Neu-Coach. „Wir wollen eine gute Rolle in der Liga spielen.“

Mit dem SV Sandhausen II, dem SKV Beiertheim und dem VfL Kurpfalz Neckarau hält der Spielplan zum Auftakt zumindest keine Brocken parat. Zaberxha rechnet damit, dass im Laufe der Saison noch weitere Verstärkungen zu seinem Team stoßen werden.

