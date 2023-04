Obstbäume gehören im Zuge der Nachhaltigkeit zu den Wiederentdeckungen in heimischen Gärten. Autorin Annekathrin Schmid besitzt selbst einen großen Garten mit Streuobst. Und sie suchte lange nach einem Buch, in dem verständlich Wissen für Hobby-Obstbauern aufgeschlüsselt wird. Sie fand keins – also schrieb sie es selbst: „Obstbäume verstehen“ ist ein praktischer Helfer für alle jene, die sich zum Beispiel fragen: Warum trägt mein Apfelbaum keine Früchte?

Schmid beschreibt das geheime Leben der Obstbäume von der Wurzel bis zur Krone. Alle Teile und Lebensvorgänge des Baums werden reich illustriert, leicht und verständlich beschrieben und alles Wichtige zu den Obstbaumarten wie Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume zusammengefasst. Ein echter Gartenhelfer! Unsere Zeitung verlost Exemplare. Einfach unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel mit dem Stichwort „Obstbaum“ mitmachen und auf die Glücksfee am 2. Mai hoffen.

Buch: Obstbäume verstehen, Annekathrin Schmid, Haupt-Verlag (2021), 128 Seiten, 22 Euro. kaba