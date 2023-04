Wenn die Sonne sauberen Strom erzeugt

Sinsheim. Zufriedene Gesichter und anerkennende Worte sind der Beweis für ein erfolgreiches Projekt. Und auf ein solches waren alle Anwesenden sichtlich stolz, als jetzt die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage der AVR Energie GmbH offiziell in Betrieb genommen wurde. Dabei waren Landrat Stefan Dallinger, der in dem Solarpark einen weiteren Schritt zur konsequenten Umsetzung der regionalen Klimaschutzziele sieht und der Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht, für den diese Investition die Verbundenheit der AVR zum Standort zeige, heißt es in einer Pressemitteilung.

AVR-Geschäftsführer Peter Mülbaier fand anerkennende Worte für Steven Parstorfer und Steffen Steinel. Der Abteilungsleiter Technische Dienstleistungen der AVR und der Leiter Projektentwicklung und Technik der Mannheimer Wircon GmbH hatten im konstruktiven Schulterschluss das neue Großprojekt im Bereich der erneuerbaren Energien betreut und begleitet.

Mit dem beeindruckenden Ergebnis, dass nach einer Bauzeit von nur knapp vier Monaten insgesamt 4320 Glas-Glas-Bifaciale-Module ab sofort Sonnenenergie in Strom umwandeln. Genauer gesagt in jährlich rund 2,5 Millionen Kilowattstunden – das könnte rund 1200 Tonnen CO2 einsparen helfen.

Gebaut und finanziert wurde die Anlage von der AVR Energie. Sie wird nach der Fertigstellung jetzt auch von dem Sinsheimer Energiedienstleister betrieben. Planung, Technik und Errichtung lagen in der Verantwortung des Mannheimer Photovoltaik-Spezialisten Wircon, der in der Funktion des Generalunternehmers agierte. Das renommierte Unternehmen ist bereits seit vielen Jahren verlässlicher und kompetenter Partner der AVR.

Was passiert mit dem Sonnenstrom, wo findet er Verwendung? Er bleibt sozusagen in der Familie. Die AVR BioTerra wird ihn auf Basis eines langfristigen Liefervertrages für ihre betriebsinternen Abläufe und Produktionsverfahren in der direkt benachbarten Bioabfallvergärungsanlage nutzen. Bis zu 30 Prozent der benötigten Strommenge kann die Unternehmenskollegin so abdecken, ein signifikanter Pluspunkt für die langfristige Planungs- und Versorgungssicherheit. Denn in Zeiten volatiler Energiepreise macht die Stromerzeugung in Eigenregie nicht nur ein ganzes Stück autarker, sondern auch wesentlich unabhängiger von etwaigen Turbulenzen an den Energiemärkten.

Der neue Solarpark Sinsheim ist ein perfektes Win-Win-Modell, das sich grundsätzlich auch auf andere gewerbliche oder kommunale Anforderungsprofile problemlos übertragen lässt. „Die AVR Energie steht hier für eine erste unverbindliche Bestandsaufnahme sowie als begleitender Partner im Falle eines gemeinsamen Projektes gerne zur Verfügung. Gerade für energieintensive Industriezweige und Gewerbebetriebe ist der Bau einer eigenen PV-Anlage aktuell eine strategisch und ökonomisch sinnvolle und lohnende Entscheidung. Denn Solarstrom garantiert langfristig stabile Strompreise, und das bereits vom ersten Tag an“, wirbt Peter Mülbaier für das Modellprojekt. zg