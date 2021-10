1000 Läufer gehen auf die Rennstrecke

Hockenheim. Über 1000 Läufer gehen am 17. Oktober bei der Premiere der Ring Running Series auf dem Hockenheimring auf die Marathon- und Halbmarathondistanz. Projektleiter Björn Steinmetz berichtet von einer deutschlandweiten Resonanz mit Startern aus Hamburg und München, der Schwerpunkt der Teilnehmer komme aber aus einem Umkreis von 150 Kilometern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hockenheim Hockenheim: Mit Fahrrad und Inline-Skates über den Ring 12 Bilder Mehr erfahren

Steinmetz will das Ereignis, mit dem sich die Sportler auch für internationale Wettbewerbe wie den New-York-City-Marathon qualifizieren können, in Zukunft zweimal pro Jahr in Hockenheim austragen: März und Oktober seien ideal, im Frühjahr soll es nur einen Halbmarathon geben. müm