800 Teilnehmer im Motodrom gezählt

Hockenheim. Bei der zweiten Auflage der Ring Running Series am Samstagnachmittag auf dem Hockenheimring gingen bei Sonnenschein aber kräftigem Wind rund 800 Läuferinnen und Läufer über die Halbmarathondistanz an den Start.

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die beiden führenden Dustin Uhlig (engelhorn sports team) und Tobias Ulbrich von der LG Region Landshut, in dem Uhlig in 1:05:22 Stunden als Sieger hervorging. Das Frauenrennen war eine klare Sache für Publikumsliebling Sabrina Mockenhaupt-Gregor (LV Pliezhausen) die in schnellen 1:15:32 Stunden gewann. Gelobt wurde von allen Seiten die perfekte Organisation des Rennens. aw/cry