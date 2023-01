Abschied von Rüdiger Burger

Schwetzingen. Mit viel Lob und Ehre wurde Rüdiger Burger in Schwetzingen als Geschäftsführer der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH in den Ruhestand verabschiedet. Landrat Stefan Dallinger überreichte ihm in einer Feierstunde den goldenen Ehrenring des Landkreises für sein Lebenswerk. Zu Tränen gerührt nahm Burger diese besondere Auszeichnung vor 80 Gästen in der Caféteria der GRN-Klinik entgegen. Der laute Applaus zeigte Zustimmung, Respekt und größte Hochachtung vor einem Mann, der auf 32 Jahre in leitenden Positionen beim Rhein-Neckar-Kreis zurückblickt. Weitere Ehrungen folgten: In der GRN-Klinik in Schwetzingen trägt nämlich künftig der neue Konferenzraum im Anbau den Namen „Rüdiger-Burger-Saal“. zg

