Adventliches Flair

Reilingen/Neulußheim. Mit zwei idyllischen Advents- beziehungsweise Weihnachtsmärkten wurde in Reilingen und Neulußheim der Advent begrüßt.

An zwei Tagen hatte das weihnachtliche Dorf am Wochenende auf dem Rathausplatz in Reilingen Station gemacht und lockt die Menschen mit über 35 Buden und Ständen an. In Neulußheim war der Alte Schulhof traditioneller und stimmungsvoller Ort für den mittlerweile 43. Weihnachtsmarkt, der gleichfalls mit einer Vielzahl von Ständen einherging.

In beiden Gemeinden war zu spüren, dass die Menschen nach der Corona-Pause begierig waren, endlich wieder einen Weihnachtsmarkt besuchen zu können. aw