Alptraum für Cécile Pieper

Oftersheim. Eine erneute Olympia-Medaille war das große Ziel für Cécile Pieper und die deutschen Hockeyfrauen in Tokio. Umso größer war die Enttäuschung nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Argentinien. „Bei mir ist eine Welt zusammen gebrochen“, gab Pieper unumwunden zu und konnte am Tag nach dem Ausscheiden noch nicht Rede und Antwort stehen. Erst mit ein paar Tagen Abstand, nach der Rückkehr zur Familie in Oftersheim, war der 27-Jährigen eine Analyse möglich.

Pieper selbst hatte kurz vor Schluss noch eine Großchance vergeben. „Es war wie ein Albtraum“, beschrieb sie das Desaster, nachdem der Medaillentraum jäh zerplatzt war. Jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt bei einem Club in den Niederlanden. sz