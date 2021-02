Oftersheim/Brühl. An Aschermittwoch ist alles vorbei – so heißt es in einem Fasnachtslied. Und wer die Narretei nicht mag, der geht in Skiurlaub. So fuhr eine achtköpfige Männergruppe aus der Kurpfalz in den Fasnachtsferien 2020 in die Dolomiten nach Wolkenstein in Südtirol und genoss den Schnee und die Sonne. Als es einem von ihnen nicht so gut ging, ließ er sich von seinem Kumpel nach Hause bringen, der Rest der Gruppe fuhr einen Tag später heim. Wenige Tage zuvor war dort in Wolkenstein eine Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, im südlicher gelegenen Städtchen Bergamo grassierte es bereits stark in der Bevölkerung.

Nun kam es in die Kurpfalz – und das hätte es auch ohne die Skifahrer aus Oftersheim, Brühl und Mannheim geschafft, so viel ist sicher. Spätestens nach den Après-Ski-Parties in Ischgl und anderswo einige Tage später. Der Betroffene hat sich verantwortungsvoll verhalten, ließ sich noch am selben Abend ins Uniklinikum nach Heidelberg bringen, wo er gleich isoliert wurde. Auch die Skikameraden und Angehörigen wurden in heimische Quarantäne geschickt. Damals ging man noch von einer 14-tägigen Inkubationszeit aus.

Ein ganzes Jahr im Krisenmodus

Der Rhein-Neckar-Kreis stellte sich darauf ein, dass etwas Größeres aufs Gesundheitsamt zukommt. Welche Ausmaße es annehmen wird und dass man ein Jahr danach noch immer voll und ganz im Krisenmodus der Pandemie steckt, war bei diesem ersten Auftritt des Coronavirus in der Kurpfalz von niemandem vorauszusehen. „Coronavirus: Skigruppe aus Brühl in Quarantäne“ titelte damals die Schwetzinger Zeitung auf der Titelseite. Jetzt, ein Jahr später, beherrschen noch immer Corona-Schlagzeilen unsere Nachrichten. Wir wollen in der Samstagsausgabe den Beginn der Pandemie in unserer Region nochmals aufgreifen.

