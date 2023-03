Als Stipendiat in den USA

Reilingen. Es ist eine Reise, die sie ins Ungewisse führt, bei der neue Erfahrungen und Eindrücke warten. Eine Reise, die Anthea Reeb erst im Sommer zurück nach Deutschland führen wird. Ende August 2022 ist sie in die USA geflogen.

Die 16-Jährige hat das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) bekommen, ein Stipendium des deutschen Bundestags in Kooperation mit dem US-Congress. Zehn Monate lebt sie bei einer Gastfamilie in Indiana, Mitte Juni kehrt sie in die Heimat, nach Reilingen, zurück.

Mit dem Jugendgemeinderat ihrer Heimatgemeinde Reilingen, dem sie angehört, hat sie sich bereits einmal getroffen, seit sie in den USA lebt – und durch die Whatsapp-Gruppe kann sie sich jederzeit beteiligen und einbringen.