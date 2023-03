Alte Halle zügig abreißen

Eppelheim. Erstmals seit Jahren bewegt sich der Haushalt der Stadt Eppelheim in Richtung Ausgeglichenheit und der Schuldenberg schrumpft weiter. So geht es der Kommune finanziell zwar noch nicht gut, aber immerhin besser. Der Abriss der Rhein-Neckar- und der Neubau der Hans-Peter-Wild-Halle sind zwei große Projekte, die dieses Jahr in der Kommune anstehen. Alle Fraktionen drängten in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf einen zeitigen Abriss des maroden Gebäudes, um den Weg für den Ersatzbau zu ebnen.

Viel Geld nimmt die Stadt außerdem für den Ausbau von Photovoltaik und den Erwerb von Grundstücken in die Hand. Denn der Wohnraum ist knapp – vor allem mit Blick auf Geflüchtete und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen. caz