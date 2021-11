Angstmann ist Vorbild im Ehrenamt

Mannheim/Oftersheim/Schwetzingen. Bei der Verleihung des SportAward Rhein-Neckar am Montagabend im Mannheimer Rosengarten spielte die Region Schwetzingen keine unerhebliche Rolle. Denn bei den Sportlerinnen wurde erwartungsgemäß Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo vom TSV Oftersheim ausgezeichnet. Der erstmals verliehene Preis in der Kategorie „Top Vorbild Ehrenamt“ ging an den 26-jährigen Morten Angstmann vom TV Schwetzingen 1864. Auch Mihambos langjähriger Trainer Ralf Weber war unter den Nominierten. Hier wurde aber der Trainer von Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim, Gerald Marzenell, ausgezeichnet.

Die Laudatio auf Morten Angstmann hielt Uwe Gensheimer. Der in Plankstadt wohnende Handball-Star war kurzfristig für die verhinderte ehemalige Fußball-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus eingesprungen. Gensheimer würdigte das Ehrenamt, weil ohne diese Förderung des Breitensports auch später kein Spitzensport möglich sei. Ähnlich drückte sich anschließend Malaika Mihambo aus. Die 27-Jährige war die Laudatorin für den Preis „Top Vorbild Verein“, den der Heidelberger Ruderklub gewann. Mihambo erwähnte dabei ihre Wurzeln beim TSV Oftersheim, die ihr immer noch wichtig seien.

Sopranistin Hamleh auf der Bühne

Morten Angstman (v. l.), Malaika Mihambo und Uwe Gensheimer. © Lin

Die Preisträger in den anderen Kategorien sind Kanute Max Lemke (Top Sportler), Tennis-Hoffnung Nastasja Schunk (Top Talent), der deutsche Tennismeister Grün-Weiss Mannheim (Top Mannschaft) – und den Livetime-Award für sein Lebenswerk erhielt postum der verstorbene Ex-Präsident der TSG 1899 Hoffenheim, Peter Hofmann.

Prominente Laudatoren waren unter anderem Samuel Koch, Reiner Calmund, Christoph Daum, Günther Oettinger, Franziska van Almsick und Max Lemke. Im Bühnenprogramm war Schwetzingen ebenfalls vertreten – durch Sopranistin Tanja Hamleh, die den Abend musikalisch eröffnete und beendete. ali

