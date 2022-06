Anrüchige Reste

Hockenheim. Es sind unschöne Rückstände, für die der Starkregen in Hockenheim gesorgt hat und die nun, nachdem der Kraichbach zwischen Kaiserstraße und Karlsruher Straße in sein Bett zurückgekehrt ist, zutage treten: Toilettenpapier und anderes, was normalerweise in den Klärwerken entsorgt wird, das durch die Überlaufrohre der Kanalisation ungefiltert in den Bach, den Fluss oder eben an den Wegesrand gelangt.

Dem Biologen Uwe Heidenreich macht jedoch noch viel mehr Sorge, was das menschliche Auge nicht erfasst: Mikroplastik oder toxische Stoffe, die gleichfalls ins Wasser gelangten und damit in den Naturhaushalt. Schon länger mahnt er, dass Kommunen mit Starkregenereignissen überfordert seien, es einer neuen Strategie bedarf – die der Schwammstadt. aw