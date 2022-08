Arzt fastet auf Wandertour

Hockenheim/Ketsch. Langstreckenwandern ohne feste Nahrung – diese Erfahrung wollte Dr. Thomas Soballa, Hockenheimer Arzt, der in Ketsch lebt, machen. Und er würde sie wiederholen, wie er sagt. Mit seiner 25-jährigen Tochter Paula hat der Mediziner eine Woche lang den Eifelsteig zurückgelegt. Über 200 Kilometer und 5200 Höhenmeter marschierte das Duo von Kornelimünster bis nach Trier und Soballa und nahm dabei lediglich abends klare Brühe zu sich – wovon seine Tochter nicht eben begeistert war. „Trainiert“ hatten die beiden bereits auf einer Alpenüberquerung, diesmal ging es zwar nicht so hoch hinaus, doch der Verzicht aufs Essen brachte das Duo an seine Grenzen. vas/müm

