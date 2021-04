Auch Sarah Connor kommt erst 2022

Schwetzingen. Tourneen, Live-Konzerte, Festivals: Das Corona-Virus brachte und bringt immer noch die Kalender von Musikern und Fans durcheinander. Und so muss wegen der anhaltend angespannten Situation auch das für Samstag, 12. Juni, angekündigte Konzert von Sarah Connor in Schwetzingen verschoben werden. Der neue Termin ist Samstag, 30. Juli 2022, 20 Uhr. Bereits für 2021 gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Tickets gibt es im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz. zg

