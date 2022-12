Ausdauer bei Haushalt

Schwetzingen. Der Gemeinderat stimmte der Haushaltssatzung der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2023 zu. Mit dem Zitat von Wilhelm Busch: „Ausdauer wird früher oder später belohnt, meistens aber später“ beschrieb Kämmerin Susanne Nagel, was die Haushaltssatzung 2023 mit ihrer mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 an Herausforderungen mitgebe und aber auch an Chancen aufzeige. Die Satzung umfasst im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 67,3 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen in der Höhe von 67,7 Millionen Euro. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen Fehlbetrag von 400 000 Euro aus. vw

