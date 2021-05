Auszeichnungfür Gansler und Kieser

Schwetzingen/Hockenheim. Die Buchhandlungen von Geneviève Gansler in Hockenheim sowie von Cornelius und Christoph Kieser in Schwetzingen erhalten den Deutschen Buchhandlungspreis, den das Kulturstaatsministerium vergibt. Das hat die SPD-Bundestagskandidatin Neza Yildirim am Freitag in einer Pressemeldung mitgeteilt.

Die Preisverleihung soll am 7. Juli in Erfurt stattfinden. „Mit diesem Preis würdigt der Bund zum siebten Mal unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen, die sich in besonderer Weise für das Kulturgut Buch, für ein lebendiges Kulturangebot vor Ort oder für ein vielfältiges Verlagssortiment engagieren“, erläutert Neza Yildirim.

Eine unabhängige Jury hat die beiden Buchhandlungen aus 366 Bewerbungen für den Deutschen Buchhandlungspreis ausgewählt. In welcher Preiskategorie sie jeweils prämiert werden, erfahren die Inhaberinnen und Inhaber erst bei der feierlichen Preisverleihung.

Die ausgezeichneten Buchhandlungen erhalten ein dotiertes Gütesiegel, verbunden mit einem Preisgeld in drei Kategorien: 7000 Euro für bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen, 15 000 Euro für bis zu fünf Buchhandlungen, die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen und 25 000 Euro für die drei Besten.

46 der insgesamt 118 Preisträger kommen in diesem Jahr aus kleinen und mittleren Städten mit bis zu 50 000 Einwohnern. 100 Buchhandlungen bewarben sich zum ersten Mal um den Preis. Damit sei die Neubewerbungsquote gegenüber dem Vorjahr um 98 Prozent deutlich angestiegen. zg