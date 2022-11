Autark mit Solarfaltdach

Schwetzingen. Die Energiekosten belasten – auch die Kläranlage des Zweckverbandes Bezirk Schwetzingen. Im laufenden Jahr mussten Stromkosten zwischen 47 Cent und 64 Cent pro Kilowattstunden gestemmt werden. Ein Schweizer Unternehmen bietet schlüssige Lösungen an, um künftig autarker Strom zu erzeugen: nämlich faltbare Solardächer. Nach ersten Schätzungen könnte eine Leistung von 850 bis 1000 Megawattstunden pro Jahr erwirtschaftet werden. Das bedeutet, dass der Energie-Autarkie-Grad des Klärwerks von derzeit 50 Prozent auf sicher 80 Prozent erhöht werden könnte. Das Investitionsvolumen für dieses Solarfaltdach würde sich einer ersten Schätzung nach auf rund 4,5 Millionen Euro belaufen. Bei einem geschätzten durchschnittlichen Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde hätte sich die Anlage in 15 Jahren amortisiert. Es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, um so sehen, ob sich eine solche Investition lohnt. ske

