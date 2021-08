Backfischfest in Ketsch ist abgesagt

Ketsch. Erst die Hoffnung auf einen schnellen Impffortschritt und eine hohe Impfquote, die auch Großveranstaltungen im Sommer wieder möglich macht. Dann die Erkenntnis, dass es bis Anfang August wohl nicht ganz klappen wird und man lieber in den September hinein verschieben sollte. Und am Ende doch wieder die Absage. „Das Backfischfest in Ketsch kann auch 2021 nicht stattfinden“, das teilt Geschäftsführer Claus Heim am Montag unserer Zeitung mit und er war darüber stark frustriert.

Nach einem mehr als einjährigen Pandemieverlauf hätte Heims Ansicht nach die Politik in Bund und Land für Vorgaben sorgen müssen, die eine Veranstaltung im Freien mit vielen Besuchern möglich machen. „Was für ein Fußballstadion mit 23 000 Besuchern möglich ist, müsste auch für ein Volksfest gelten“, sagt Claus Heim. Das Thema Volksfeste aber erstmals Ende Juni in der Corona-Verordnung überhaupt zu erwähnen, habe die Durchführung des Backfischfestes letztlich verhindert.

„Für uns war das definitiv zu spät“, so Heim. Als dann am Wochenende noch der Festwirt seinen Verzicht erklärte, weil eine Wirtschaftlichkeit durch die unklaren Vorschriften nicht darstellbar war, kippten die Verantwortlichen ihre Planungen ganz und hoffen in 2022 auf ein Fischerfest, vor allem aber auf vernünftige und rechtzeitige Vorgaben seitens der Politik. vw/jüg