Backfischfest in Planung

Ketsch. Die Vorbereitungen für das Ketscher Backfischfest vom 5. bis 14. August laufen auf Hochtouren: Ein großes Festzelt, attraktive Bands und eine Festmeile, die in der Region die Herzen der Backfischfestfreunde jeden Alters höherschlagen lässt – das versprechen die Organisatoren. „Wir sind motiviert bis zum Anschlag und freuen uns in diesem Jahr, endlich wieder das beliebte Ketscher Backfischfest durchführen zu können“, freut sich Claus Heim, Leiter der Backfischfest GmbH, im exklusiven Gespräch mit dieser Zeitung. Auf der Bühne werden bekannte Bands stehen, aber auch neue Formationen, denn Innovationen seien dem Verein genauso wichtig wie Traditionen. Einziger Wermutstropfen: Die beiden Fischbäckereien aus Ketsch haben ihre Teilnahme in diesem Jahr abgesagt. sz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1