Bäcker schildern Lage

Region/Schwetzingen. Bei einem Treffen von Mitgliedern der Bäckerinnung Mannheim mit dem Landtagsabgeordneten und Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, Dr. Andre Baumann, in den Räumen der Bäckerei Utz in der Schwetzinger Rheintalstraße zeichneten die Bäcker ein Bild von der Welt, das sie gerade aus mehreren Richtungen unter Druck setzt.

Da sind die Energiekosten, die sich vervierfacht haben, die Strompreise, die mit fast dem Fünffachen als bisher zu Buche schlagen und obendrauf dann noch die Arbeitskräftesituation. In Letztere spielt die Asylpolitik des Landes mit hinein, wie zum Beispiel der Schwetzinger Bäckermeister Michael Utz schilderte. Geflüchtete, die sich als Arbeitskraft bewährt hätten, drohe dauernd die Abschiebung: „Vor dem Hintergrund des eklatanten Kräftemangels ist das ein Unding.“ Baumann hatte nicht für alles eine Lösung, brachte jedoch die Kernthemen in Sachen Energie aufs Tapet: Mit Photovoltaik und Wärmerückgewinnung ließe sich der Eigenanteil am Energieverbrauch spürbar steigern. ske