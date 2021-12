Bären siegen – HG verliert

Ketsch/Schwetzingen. Während am Samstagabend in der Ketscher Neurotthalle gejubelt wurde, gab es kurze Zeit später in der Schwetzinger Nordstadthalle lange Gesichter: Die Kurpfalz-Bären hatten beim 33:24 gegen das Schlusslicht der 2. Handball-Bundesliga Frauen, den TV Aldekerk, wenig Probleme und zeigten eine ausgezeichnete Leistung. Beste Torschützin war Cara Reuthal mit zehn Treffern.

Die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen konnten gegen den SV Zweibrücken nicht an ihren Auftritt vor einer Woche anknüpfen. Beim 26:33 machte die Mannschaft von Trainer Frank Schmitt einfach zu viele individuelle Fehler. sz