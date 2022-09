Bauarbeiten früher fertig

Hockenheim/Region. Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Straßenbauarbeiten werden etwas früher als geplant abgeschlossen sein. Das betrifft den vierspurigen Bereich rund um den Knotenpunkt zwischen Hockenheim und Rauenberg.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt dort seit 18. Juli umfangreiche Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke durch. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, sollen diese am Dienstag, 13. September, abgeschlossen werden, drei Tage früher als geplant. Auf einer Strecke von rund zwei Kilometern wurden die oberen beiden Asphaltschichten erneuert und 10 000 Tonnen Asphalt eingebaut. Um die Einschränkungen für den Verkehr zu beschränken, wurde die Maßnahme in neun Bauphasen aufgeteilt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen rund zwei Millionen Euro und werden vom Land getragen. zg