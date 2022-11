Baum für Seidel

Oftersheim. Für den einen hieß es Abschied nehmen, der andere erlebte eine schöne Tradition zum Einstand: Jens Geiß wurde am 31. Oktober als Bürgermeister von Oftersheim im Rathaus verabschiedet. Für Pascal Seidel startete am 1. November offiziell der Job als Verwaltungschef der Gemeinde.

Am Abend davor hatte Seidel einige Besucher: Zum einen kamen die Ofdascha Hardtwaldhexen, die ihrem neuen Bürgermeister den letzten Tag als „Bürger“ der Gemeinde mit Konfettiregen, Reimen und einem Trunk „versüßten“. Dabei kündigten sie auch gleich an, dass Seidels Amtszeit in zehn Tagen sowieso schon wieder endet – wegen Fasnacht. Und in schöner Tradition schaute schließlich auch noch die Feuerwehr von Oftersheim vorbei. Die setzte eine Schwarzkiefer – geschmückt mit grün-weißer Banderole – in den Vorgarten der Seidels. Feuerwehrkommandant Andrea Danieli kleidete den neuen Gemeindechef zudem mit einer Einsatzjacke ein. kaba

Pascal Seidel (l.) bekommt von Andrea Danieli eine Einsatzjacke der Feuerwehr überreicht. © VAF-Fotografie