Baumschule ist zurück

Schwetzingen. Für den Weg in die Zukunft des Schlossgartens besinnen sich die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg auf eine alte Tradition: Sie beleben die Baumschule wieder, die es immer auf einer großen Fläche am Rande des Parks gab. Hier sollen künftig Bäume gezogen werden, die dem Klimawandel gewachsen sind. Jetzt wurden die ersten 650 Jungpflanzen gesetzt.

AdUnit urban-intext1

„Wir müssen Bäume finden, die das veränderte Klima aushalten“, erklärt Prof. Dr. Hartmut Troll, bei den Staatlichen Schlössern und Gärten für die historischen Gärten zuständig. Ein Schlüssel, um herauszufinden, welche Bäume mit der Klimaentwicklung zurechtkommen, sei die eigene Aufzucht: Bei Jungbäumen, deren Entwicklung vom Sämling an in der Situation des Schwetzinger Gartens beobachtet werden konnte, lasse sich gut abschätzen, ob sie in das Klima passen.

Zugleich sei das Areal eine Versuchsfläche: „Hier testen wir, welche Methoden der Kultivierung für den Standort in Schwetzingen je nach Baumart am besten geeignet ist. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen dann bei der Umsetzung der ,richtigen’ Baumschule mit ein.“ zg