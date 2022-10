Betreuung von Kindern gesichert

Plankstadt. Während andere Gemeinden in Sachen Kinderbetreuung ordentlich ranklotzen müssen, gibt es hierzu in Plankstadt gute Nachrichten: Aus der etwa 60-seitigen Darstellung der Situation in der Gemeinde geht hervor, dass bei Kita-Plätzen Nachfrage und Angebot sehr ausgeglichen sind. Eine Warteliste gibt es in Plankstadt derzeit nicht. Das gab Bürgermeister Nils Drescher im Gemeinderat bekannt.

Der Themenkomplex Betreuung ist nicht zuletzt wegen der Entscheidung des Bundes, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026 zu garantieren, komplizierter für die Kommunen geworden. „Obwohl das ein Streitthema ist, ist die Lage in Plankstadt bisher entspannt“, so Drescher weiter. Nicht zuletzt sei dies auch einer entsprechenden Planung zu verdanken.

„Hier wurde agiert, um nicht reagieren zu müssen“, brachte Isabel Heider (CDU) den Sachverhalt kurz und bündig auf den Punkt. lh/kaba