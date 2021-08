Bilder, die bewegen

Region. Die Hilfsbereitschaft der Kurpfälzer für die Flutopfer ist einfach wunderbar! Und die Betroffenen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind dringend auf jegliche Hilfe angewiesen – auch in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich Jahren.

Der Ketscher Installateur Michael Rößler zeigte sich entsetzt vom Ausmaß der Zerstörung, als er mit seiner spontanen Hilfslieferung an Bautrocknern und Stromaggregaten in Ahrweiler ankommt. Noch immer beherrschen Schlamm und Müllberge das Straßenbild. Die von ihm, Kollegen und der Gemeinde zur Verfügung gestellten Geräte finden schnell Menschen, die sie in ihrem Zuhause einsetzen.

Ein Einsatztrupp, initiiert von Joe und Sabine Herrmann aus Plankstadt, war vergangenes Wochenende ebenfalls im Katastrophengebiet, um tatkräftig mit anzupacken. Dieses Mal unterstützten Flüchtlinge vom Café International in Schwetzingen diesen Einsatz – und sie waren erschüttert von den Bildern, die sich ihnen dort boten. Einige fühlten sich an die Kriegsgebiete in ihren Heimatländern erinnert. ras/kaba