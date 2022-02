Blitzer spülen Geld in Stadtsäckel

Schwetzingen. Die Stadt hat 2021 mit ihren mobilen Geschwindigkeitsmessungen 139 000 Euro und zusätzlich 41 000 Euro mit stationären Blitzern eingenommen. Das teilte Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die meisten Verstöße wurden vom Blitzer an der L 630 und August-Neuhaus-Straße Richtung Plankstadt registriert. Dort wurde mit 99 Kilometern pro Stunde auch die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung erreicht. Außerdem gibt es noch zwei weitere stationäre Anlagen in der Zähringer Straße sowie neuerdings auch in der Karlsruher Straße, wo seit dem Umbau Tempo 20 vorgeschrieben ist. ali

