Botschafter eröffnet interessante Galerie in Schwetzingen

Schwetzingen. Eine Galerie für georgische Kunst gibt es jetzt in Schwetzingen. Michael Maier und Michael Hampel bieten in der Heidelberger Straße bei der Blueprint GmbH Räumlichkeiten und wollen damit etwas an das Land und die Menschen zurückgeben, die Hampel während der beruflichen Tätigkeit im Südkaukasus kennengelernt hat.

Zur Eröffnung, die im großen Stil im Zirkelsaal des Schlosses gefeiert wurde, kam eigens Botschafter Prof. Dr, Levan Izoria aus Berlin angereist und betonte, dass Schwetzingen dafür sorge, dass georgische Kunst hier jetzt einen festen Platz in Europa bekomme. Er bot gleich an, auch einem weiteren Austausch deutsch-georgischer Kultur sehr offen gegenüber zu stehen. Heute ist Tag der offenen Tür von 11 bis 15 Uhr.