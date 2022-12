Brand durch Batterien

Reilingen/Hockenheim. Schon von Weitem war eine große Rauchwolke am Horizont über Reilingen zu sehen, als die Feuerwehren aus Reilingen und Hockenheim in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Brand auf dem Betriebsgelände der Firma DellCon in der Industriestraße löschen mussten.

Dabei entstand außerhalb des Firmengebäudes ein Feuer in einem Zelt mit recycelten E-Akkus, was dazu führte, dass die Wehr gegen 3.15 Uhr alarmiert wurden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung vermeldet. Der Brand war schnell gelöscht, es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. hef