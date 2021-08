Brücke ist fast fertig

Brühl/Ketsch. Der Übergang über den Leimbach zwischen Brühl und Ketsch ist seit April für den gesamten Verkehr gesperrt. Seitdem wird die frühere Eisenbahnbrücke saniert und erneuert. Nun hat der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Gespräch mit unserer Zeitung verraten, dass sich die Bauarbeiten im Endspurt befinden. Derzeit wird noch an der Fahrbahn, den Seitenbefestigungen und am Geländer gearbeitet. Am Donnerstag, 30. September, will Göck zusammen mit seinem Ketscher Kollegen Jürgen Kappenstein die Brücke offiziell wieder für den Verkehr freigeben.

Damit liegt dieses Bauprojekt nicht nur voll im Zeitplan, auch die ursprünglich geschätzten Kosten von 300 000 Euro, die die beiden Gemeinden und das Land je zu einem Drittel tragen, werden nur unwesentlich überschritten, heißt aus dem Brühler Rathaus. ras